Silván denuncia que Sánchez margina al Corredor Atlántico: "No hay presupuesto ni compromiso real"

El PP vuelve al ataque contra Pedro Sánchez y su Gobierno a cuenta del agravio comparativo existente en las inversiones dedicadas al Corredor Mediterráneo y el Atlántico, que afecta a Castilla y León.

Así, por un lado, este sábado el número uno del PP al Senado por León, Antonio Silván, asegura que el Corredor Atlántico está “postergado y olvidado por el Gobierno Sánchez y recibe cero euros del Plan Conectar Europa”. “¿Dónde está el equilibrio entre territorios?”, se pregunta el ex consejero de Fomento con Jun Vicente Herrera y ex primer edil de León, antes de reclamar “compromiso, presupuestos e inversiones” y de remarca que “el noroeste no puede perder esa oportunidad”.

"El Mediterráneo recibe inversiones reales pero para León, por ejemplo, dice, se promete un estudio para suprimir el nudo ferroviario del puerto del Manzanal; es decir, nada", advierte Silván en declaraciones recogidas por Ical, en las que lamenta que El Bierzo y el acceso a Galicia "seguirán aislados”.

También denuncia que el nombramiento de un comisionado “hueco y sin proyectos” del Corredor Atlántico se hizo solo por las presiones de Galicia, Asturias y Castilla y León, no por voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez, “que destina cero euros de los más de 6.000 millones de posible inversión”.

Silván insiste en que se margina “de forma absoluta al noroeste de España y especialmente a León, al perder competitividad en el transporte y perjudicar al desarrollo económico de polígonos como el Villadangos del Páramo y otros que ni tan siquiera tendrán conexiones al tren por falta de financiación del Gobierno.

“Las mentiras del PSOE continúan y la falta de obras en la red ferroviaria del noroeste son evidentes", se queja el dirigente popular, para quien los más de 6.000 millones de euros destinados a ferrocarril "son desviados por Sánchez para pagar su asiento en La Moncloa y privilegiar con ello a otros territorios”.

Por todo ello, afirma que el desequilibrio y agravio que provoca en España esta falta de inversión ferroviaria es una de las más graves de la historia al generar un territorio marginado y excluido como es todo el cuadrante noroeste: Galicia, Asturias y Castilla y León.

Ponferrada clama también

Por otro lado, la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Coca, ha exigido también hoy a los socialistas que reclamen al Gobierno un reparto de fondos del Corredor Atlántico que atienda sus necesidades. "Una vez más el abandono, la desidia y el maltrato socialista con la ciudad se queden mientras dura Sánchez, aunque ya se haya ido Olegario Ramón”, apuntaba.

Los populares ponferradinos señalan que no es solo que los socialistas del Gobierno de Sánchez se olviden de Ponferrada, sino que el reparto de estos fondos va a ser duradero, va a definir las inversiones más allá de una década. "Se pierde un tren que no se puede recuperar fácilmente en el futuro inmediato", avisa.

"Los socialistas dejan abandonada a Ponferrada hoy, pero la dejan para mucho tiempo en el futuro. Y eso no es algo que se pueda revertir en el corto plazo y que pueda cambiar el próximo gobierno unilateralmente”, advierte.

El PP del Ayuntamiento de Ponferrada pide al Gobierno una rectificación inmediata para que la ciudad pueda beneficiarse de parte de las ayudas que estaban garantizadas para España, para evitar un crecimiento asimétrico de las comunicaciones peninsulares y lo que se está convirtiendo en un desierto ferroviario que afecta a la movilidad de sus ciudadanos y a su actividad económica. “Los ponferradinos no tienen que ser menos que los vascos o quienes viven en el litoral mediterráneo”, añade.