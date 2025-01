"Tierra Baja", la película que muestra a la España "olvidada y expoliada" desde el amor y el arraigo

Este viernes se estrena en los cines de España "Tierra Baja", la última película de Miguel Santesmases, que promete y mucho.

Una cinta protagonizada por Aitana Sánchez Gijón, que el próximo 8 de febrero recibirá el Goya de Honor 2025 durante la gala de los premios del cine español que se celebrarán en Granada, y que en este filme da vida a Carmen, una mujer de 55 años urbanita que lo deja todo para irse a vivir a un pequeño pueblo de apenas un centenar de habitantes de la provincia de Teruel, cercano a Alcañiz, donde se reencontrará con Eduardo, un viejo amor de su pasado, cuyo papel interpreta Pere Arquillué.

"Aitana es una de las grandes actrices españolas, que transmite energía e inteligencia, y cuando pensé en el personaje principal de la película siempre tuve claro que debía ser ella quien lo protagonizase", destaca a LA RAZÓN el cineasta, además de guionista y fotógrafo madrileño, quien ha querido con este, su quinto filme, reivindicar a los actores y actrices de más edad que empiezan a tener menos protagonismo y les llaman cada vez menos pero que son "grandes" del celuloide como es el caso de Aitana, pero también lanzar un mensaje de esperanza a los pueblos frente a la despoblación.

Una película que, según Santesmases, mezcla dos mundos, el de la ficción representado en la película mediante un reencuentro romántico y el real a través del abandono que sufren los pueblos.

La historia se lleva acabo en un lugar inhóspito ubicado en uno de los territorios con menos habitantes por metro cuadrado de España junto a Soria y Cuenca, las denominadas zonas cero de la despoblación o la Laponia española, donde apenas hay actividad económica ni desarrollo, pero un lugar que el director conoce bien por cuanto su abuela tenía allí una finca a la que iba cuando era niño.

Este proyecto surgió hace seis años aunque la pandemia obligó a Santesmases a retrasarlo un poco más, mientras pensaba que quería hacer algo distinto y que le apeteciera de verdad.

"Tenía ganas de hablar de mi pueblo, de contar alguna historia que ocurriera allí", señala el director, que no se lo pensó y se fue para allá para estar con los vecinos de la zona, hablar con ellos y grabarles mientras intentaba saber que les pasa por la cabeza y enterarse de historias con las que moldear el filme.

Cuenta el cineasta que en esas conversaciones lo que más le llamó la atención fue que la mayoría de estas personas están empeñadas en que sus pueblos no desaparezcan, pero también el impulso y la inquietud que tienen por la cultura y por ser visibles. "Esto es algo que me interesó muchísimo", apunta.

Santesmases reconoce que el fenómeno de la despoblación es un problema complejo y de un difícil solución, pero cree, y eso es lo que intenta en "Tierra Baja", que frente a ello hay que lanzar mensajes de optimismo y esperanza.

Aitana Sánchez Gijón y Pere Arquillué durante una escena de la película Pedro Estepa La Razón

Remover conciencias

"La gente se va a las ciudades porque las ve más atractivas y en el medio rural hay menos trabajo, pero tenemos que reactivar los pueblos, porque son Patrimonio de la Humanidad", asegura el director de "Tierra Baja", para quien el séptimo arte es un buen medio para visibilizar este tipo de cuestiones. "El cine es algo inmediato, que muestra imágenes que seducen y golpean y que además despierta el sentido crítico y remueve conciencias", apunta.

Durante el rodaje de la película, Santesmases se ha encontrado también con diferentes formas de entender lo que estaba pasando en ese pequeño pueblo, desde unos vecinos que consideraban que no hace falta tocar este tema de la despoblación hasta otros que mostraban cierta desconfianza y no se fiaban del resultado.

"La vida en el medio rural es dura aunque tiene ventajas como una buena calidad de aire y un silencio y tranquilidad que puede ser algo atractivo para mucha gente que puede hacerse preguntas, pero tampoco he querido en esta película idealizar a los pueblos ni lanzar ningún mensaje costumbrista de una España negra, ya que eso no me interesa", afirma el director, a quien tampoco le gusta ese término manido de la España Vaciada.

"Más que vaciada yo diría que es la España olvidada, porque realmente nos hemos olvidado de ellos además de haberles expoliado todo lo que tenían", señala, mientras hace referencia a Juan Pío Membrado Ejerique, un familiar suyo que escribió hace más de cien años un libro titulado "El porvenir de mi pueblo", donde ya advertía de este expolio a los pueblos y de como el dinero se fue a las ciudades.

Apadrinamiento

"Tierra Baja" puede presumir, además, de contar con el apadrinamiento de la Muestra Internacional de Cine de los Territorios Despoblados del Mundo, que organiza la Fundación DEARTE y que dirige Pedro Estepa Menéndez.

Una colaboración por la que ambas partes se unen para mostrar lugares que sufren despoblación y ayudar a que salgan del olvido, una de las prioridades de esta Muestra que preside el autor del corto "Deep Soria", convencido de que tienen un mensaje positivo que ofrecer a la sociedad, como por ejemplo que en los entornos rurales se pueden desarrollar grandes iniciativas que generen nuevas oportunidades en los pueblos.

Cuenta Estepa que fue Miguel Santesmases quien le presentó la película y cuando la vio quedó cautivado por lo que ofrecía. "Trata una gran historia con temas vitales y de reflexión profunda en un espacio rural, con una exquisita puesta en escena y una admirable interpretación de sus protagonistas", destaca a este periódico el también director de "Sole".

"Tierra Baja", que está coescrita por la guionista y ex ministra Ángeles González-Sinde, se estrena hoy en los cines de España, pero también se proyectará en la V edición de la Muestra Internacional de Cine de los Territorios Despoblados del Mundo, que se desarrollará en la localidad soriana de Medinaceli del 11 al 15 de junio próximos, con coloquio posterior y presencia de su director.

Santesmases, por su parte, asegura a LA RAZÓN que para él es un honor y un privilegio que su última película esté seleccionada para formar parte de esta Muestra por que nace desde los territorios despoblados y porque se siente identificado con este proceso de la despoblación que sufre la España de interior.

"Creo que está pasando algo y queremos llamar la atención", asegura el cineasta madrileño, para quien es "estupendo" poder unir fuerzas en este objetivo.

Rodada principalmente en Alcañiz, “Tierra Baja” es una producción de Zavijava Films, en coproducción con La Charito Films, con la participación de Aragón TV, la financiación del Fondo de Inversiones de Teruel y el patrocinio del Ayuntamiento de Alcañiz.

Pedro Estepa y Miguel Santesmases Elena Ferrándiz La Razón

El cine español

Preguntado por el momento que vive el cine español, casi en vísperas de una nueva edición de la gala de los Premios Goya, Santesmases pone en valor el proceso saludable de renovación que se está acometiendo, con jóvenes que están entrando con mucha fuerza. "Siempre es lo mismo y se favorece la llegada de gente nueva, y además hay un fuerte impulso de las mujeres, que tienen ahora su momento para contar otras cosas", afirma.

Asimismo, destaca las variadas propuestas que hay en estos momentos de películas en el cine español, "algunas de ellas extrañas y sorprendentes, pero que están saliendo adelante", asegura, al tiempo que se muestra como firme defensor de que el cine sea un "arte variado"