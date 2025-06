Los trabajadores de Azucarera se movilizan por su futuro en La Bañeza

Los trabajadores de Azucarera afectados por la reestructuración de la empresa en España ya han comenzado a movilizarse en defensa de su futuro. Más de un centenar de empleados de la planta de la Azucarera en la localidad leonesa de La Bañeza se concentraron hoy a las puertas de la fábrica para mostrar su rechazo por completo al cierre de la misma, y advertir de que pelearán hasta el final por su mantenimiento.

De hecho, desde el comité de empresa han pedido a la Junta que oferte la fábrica a un nuevo inversor que se quede con el mercado de la remolacha y que azucarera se vaya al mercado del azúcar importado.

Asimismo, han pedido un calendario "claro” entre el Gobierno autonómico y el central en el que también participe el comité de empresa, y afirman que si se cierra la fábrica de La Bañeza se perderá mucho empleo en una zona en la que no hay trabajo y no se va a abrir nada. “No podemos permitir que se siga perdiendo empleo en las zonas rurales”, decía el presidente del comité de empresa, Benigno Pérez, en declaraciones recogidas por Ical.

“Si hay una posibilidad menor de no cerrar, hay que buscarla, pero no podemos permitir que se hayan cerrado tres fábricas en el lugar en el que está la remolacha”, apuntaba Pérez, quien advertía también de que si cierra la de la La Bañeza, la de Toro irá detrás, "ya que la empresa apuesta por el azúcar, pero no le interesa la remolacha”.

En este sentido, auguraba que AB Azucarera “inundará" el mercado de azúcar por la refinería de Jerez y cuando abra la de Miranda de Ebro, mientas que “en unos años" cerrará la fábrica de Toro porque el transporte de la remolacha supone mucho dinero”, que cifró en unos seis u ocho millones de euros.

“En Miranda de Ebro van a despedir a todos los trabajadores de la remolacha; si tuvieran intención de seguir molturando, harían un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y les contrataría el año que viene”, apuntaba, al tiempo que advertía de que con los despidos no se arregla la situación económica de la empresa.

Por su parte, el miembro del comité de empresa por Comisiones Obreras, Joaquín Pisabarros, aseguraba que quieren negociar con la empresa para recolocar a todos los trabajadores en las mejores condiciones posibles y que los que tengan que salir lo hagan también en las mejores condiciones.

Una negociación que mañana celebrará su primera reunión en Madrid y que, según decía, requiere de unas medidas contundentes en contra de lo que pensamos que no es razonable, de ahí que los trabajadores, junto con las organizaciones profesionales agrarias, se concentrarán este viernes, 6 de junio, a las 20 horas en la plaza Mayor de La Bañeza y el próximo martes, día 10, ante las Cortes de Castilla y León. Tras ello, con la vista puesta en el 25 de junio como fecha de final de la negociación, tienen pensado concentrarse en León y, finalmente, en Madrid “si es necesario”.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, por su parte, rogaba “encarecidamente” a lo sministros Luis Planas y Yolanda Díaz, que se reúnan con los sindicatos para escucharles y que el ERE que se ha anunciado se transforme en un ERTE. "Sería lo justo para proteger a los trabajadores y para proteger a la provincia”, apuntaba, a la vez que pedía al Gobierno que escuche a los trabajadores, "porque son los que saben cómo es la situación y los que pueden indicar qué va a ser lo mejor para que haya una verdadera justicia social”.