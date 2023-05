Los trabajadores de la Justicia mantienen la presión pese al adelanto electoral

Prosiguen las protestas de los trabajadores laborales de la Administración de Justicia, que siguen reivindicando mejoras en las condiciones retributivas y en su forma de trabajo, mientras mantienen huelgas en días alternos que empezaron el pasado 25 de mayo.

Este martes, el personal laboral de la Administración de Justicia, que abarca informáticos, vigilantes, limpiadoras y miembros de los equipos técnicos, en concreto psicólogos, educadores y trabajadores sociales forenses, se han concentrado ante la sede de los Juzgados de Valladolid portaban pancartas en las que se podía leer "Menores abusados sexualmente ¡abandonados por la Justicia!" y "Menores infractores ¡abandonados por la Justicia!", entre otras frases.

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y Staj, que forman parte del comité de huelga, recuerdan que millones de ciudadanos están afectados por la paralización de actuaciones procesales y por la suspensión y aplazamiento de cientos de miles de juicios por meses e incluso años.

"El daño que se ha ocasionado a la Administración de Justicia por la soberbia de un gobierno que se dice progresista, pero que tiene alergia a negociar con los trabajadores de Justicia, necesitará de varios años para recuperarse", señalan.

Respecto al adelanto electoral, recuerdan que el Gobierno seguirá activo y con plenas competencias y no en funciones, por lo que consideran que esto no será impedimento para seguir negociando. Por ello, exigen al Ministerio de Justicia que no utilice el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad para con los 45.000 empleados públicos de Justicia y para con la ciudadanía española.

También reclaman al presidente del Gobierno que intervenga en el conflicto obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner

fin a la huelga indefinida.

En este sentido, avanzan que este miércoles se registrará un escrito del comité de huelga al Presidente del Gobierno reclamando su intervención y uno similar se dirigirá a la Vicepresidenta

Segunda, Yolanda Díaz, como representante de la otra parte del Gobierno de coalición.

"Después del acuerdo con los Letrados y con los Jueces y Fiscales, existe un clamor unánime de dignidad profesional del personal de Justicia que tiene que ver con las funciones que realmente ser

realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran. Funciones que, sin duda, no se van a realizar más si no hay ese reconocimiento legal y retributivo y que van a derivar en mayores retrasos en la

Administración de Justicia", alertan.

Finalmente, piden la convocatoria de una reunión con un calendario de negociación que permita una solución acordada a este conflicto que está afectando a millones de ciudadanos y

profesionales de la Justicia. Mientras tanto, el Comité de huelga hace un llamamiento al personal de Justicia para que mantenga las medidas de presión que se convoquen por el comité de huelga o por los sindicatos convocantes a nivel local y la huelga indefinida como la máxima expresión de las mismas.