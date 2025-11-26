El tufo a marihuana en su coche le delata pero ¡ojo! al arsenal de drogas que tenía escondido en su ropa

Un hombre ha sido detenido en Valladolid después de que la Policía Nacional le encontrara droga en un cacheo, que le realizaron tras el olor a marihuana que emanaba de dentro del turismo que conducía, que fue detenido en un control preventivo, que intentó eludir.

La Policía Nacional ha detallado este miércoles que la detención fue el pasado lunes, cuando en torno a las tres de la tarde varios agentes realizaban un control de vehículos para prevenir la comisión de hechos delictivos.

Los agentes pudieron observar como un turismo, en el que sólo iba el conductor, intentaba sortear un vehículo policial estacionado para impedir el paso de otros vehículos en determinada dirección.

Cuando los agentes procedieron a dar el alto al turismo, al bajar la ventanilla el conductor, emanó del interior un fuerte olor a marihuana, por lo que le solicitaron la documentación y le practicaron un cacheo por seguridad a la par que registraban el turismo.

Escondidas entre las ropas del conductor localizaron varias bolsas que contenían lo que parecían ser sustancias estupefacientes, en concreto dosis de cocaína, ketamina, cristales y pastillas de MDMA, éxtasis, cocaína rosa o tutsi y marihuana.

Además, el hombre también portaba dos pequeñas cajas metálicas cuya finalidad era ocultar la droga en controles policiales, por lo que fue detenido