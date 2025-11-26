Salamanca se lanza a conquistas las antípodas

Hasta el 28 de noviembre, Salamanca participa en las jornadas directas de apoyo a la comercialización organizadas por Turespaña en Nueva Zelanda y Australia, dos mercados que han experimentado un notable crecimiento de viajeros hacia Europa y España.

Durante cinco días se celebrarán reuniones profesionales y cenas de networking en Auckland, Melbourne, Sidney y Perth, con el objetivo de reforzar la presencia de Salamanca en estos destinos y estrechar lazos con turoperadores y agentes especializados.

El mercado neozelandés registró más de 142.000 visitantes a España el pasado año, lo que convierte a este país en un socio estratégico. Por ello, se ha organizado un encuentro específico con los principales agentes locales, que permitirá presentaciones y un contacto directo con un sector muy receptivo al destino España.

En paralelo, Salamanca se presenta por primera vez en el mercado australiano, donde existe un creciente interés por el turismo idiomático, patrimonial y cultural. La ciudad es reconocida especialmente por su Universidad y se consolida como parada clave en las rutas que conectan Madrid con Portugal.

Estas jornadas cuentan con el apoyo y coordinación de la Consejería de Turismo en el exterior en Singapur, liderada por la consejera Marta Fernández.