La UCAV y Ávila, cuna del pensamiento educativo de Edith Stein

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha inaugurado el VII Congreso de la International Association for the Study of the Philosophy of Edith Stein (IASPES), “Pensar la educación: Edith Stein”. El objetivo de este encuentro es reflexionar sobre la filosofía de la educación en Edith Stein para afrontar las cuestiones de nuestro tiempo.

En el Congreso cuenta con la participación de alrededor de 100 personas de 15 países diferentes. Estos países incluyen Bulgaria, Irlanda, Francia, Italia, Polonia, España, y también participantes de Asia como Israel y Filipinas, así como de diferentes partes de América, como Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Colombia y Chile.

La organizadora del Congreso y profesora de la EUM Fray Luis de León de Valladolid, Miriam Ramos, ha señalado que “es la primera vez que este congreso se celebra en una ciudad española y es una alegría que sea aquí en Ávila”. Además, ha explicado que la IASPES “se dedica, fundamentalmente, a promover el pensamiento de esta filósofa judía, conversa de la Iglesia Católica y en este encuentro analizaremos concretamente el pensamiento de Edith Stein en el aspecto de la educación”. “Tenía muy clara la idea de que la tarea de la educación está estrechamente relacionada con quién es el ser humano, qué es el ser humano y cuál es el fin del ser humano. Por eso, ella, como pensadora católica, es un referente clave para la reflexión del pensamiento católico sobre los fundamentos antropológicos y pedagógicos de lo que debe ser una auténtica educación católica”, ha concluido.

Lydia Jiménez, presidenta del Consejo directivo de la UCAV, ha asegurado que “es un verdadero orgullo poder ser sede de este Congreso, para poner de manifiesto a esta gran pensadora, filósofa, una mujer excepcional, propuesta ahora para ser doctora de la Iglesia, y que además ha abarcado todos los temas medulares de los que hoy la sociedad está muy necesitada, educación, mujer, familia”. Además, “ella siempre era una gran buscadora de la verdad, decía el que busca la verdad busca a Dios y se encuentra con Dios, y por eso para la UCAV es una verdadera alegría dar comienzo a este Congreso con representantes de tantos países”.

Haddy Yasminacha, vicedecana de la facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile ha explicado que “en Latinoamérica estamos construyendo un centro de pensamiento constituido por varias comunidades, localmente está Brasil y Chile como los países pioneros, tenemos el habla portuguesa y el español, y desde ahí nosotros estamos construyendo para difundir este pensamiento”. Por otra parte, ha señalado que “estamos construyendo mucho en tecnología, en avance, en ciencia, en medicina, pero las humanidades están quedando atrás y en ese sentido el pensamiento de Stein nos sigue desafiando a ir hacia adentro para poder construir hacia afuera”. Por último, ha expresado que “es una alegría poder participar aquí, somos una delegación de 6 profesores de 4 universidades diferentes”.