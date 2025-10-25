La UPL llama a la unidad "ante un tiempo político decisivo" para el leonesismo

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha celebrado este sábado su asamblea de cargos públicos donde ha sacado músculo por el “crecimiento imparable" de leonesismo que dicen estar detectando enlas calles y reivindicado la fortaleza de un partido "cada vez más organizado y cohesionado y preparado para los retos de futuro”, en palabras de su secretaria general, Alicia Gallego.

El encuentro, enel que participaron también el vicesecretario, Luis Mariano Santos, y el presidente de la formación, Carlos Javier Salgado, comenzó con la elección de presidente de asamblea, cargo que asumió el alcalde de Riego de la Vega, David Martínez Fuertes, quien destacó la responsabilidad de este órgano como espacio de coordinación, debate y acción conjunta de todos los cargos públicos leonesistas, informa Ical.

Durante este cónclave la UPL reafirmó su compromiso de impulsar la participación y la comunicación constante entre las diferentes instituciones leonesistas.

La jornada continuó con la ponencia ‘Despoblación rural y grandes incendios forestales’, impartida por Francisco Castañares, que analizó las causas estructurales que amenazan al medio rural leonés y la necesidad de una gestión eficaz y preventiva de los recursos naturales, especialmente tras los devastadores incendios del pasado verano, que volvieron a evidenciar la descoordinación y falta de previsión de la Junta de Castilla y León.

Los cargos públicos de la formación leonesista tuvieron la oportunidad en un coloquio abierto posterior de trasladar sus inquietudes y dudas.

Gallego apelaba a la importancia de la unidad y la coordinación entre todos los cargos públicos del partido, en un momento que calificó como “el mejor de la historia reciente del leonesismo”.

"La UPL -continuaba. vive una etapa de crecimiento, ilusión y fortaleza, fruto del trabajo serio y responsable que se está realizando tanto en las instituciones como en la calle", afirmaba.

Además, recordaba que son un partido que crece desde la base, que escucha, que está presente y que mira al futuro con la confianza de quien sabe que la razón le acompaña.

"Se acerca un tiempo político decisivo, debemos afrontar las elecciones que se acercan con unidad, trabajo y confianza en nuestras propias fuerzas”, apuntaba.

Y señalaba que son el partido de las personas que no se rinden”. "Estamos más fuertes, unidos y convencidos que nunca de que el leonesismo tiene futuro, y tiene futuro porque no es una ideología: es un sentimiento, una forma de vivir y de entender la política”, finalizaba la dirigente leonesa, para quien "cuando León se une, León avanza”.