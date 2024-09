La uva godello se cuela en la fiesta del Día del Bierzo

Mejoras de la sanidad y las infraestructuras de la comarca. Estas son, grosso modo, las principales reivindicaciones que se han hecho hoy en Ponferrada durante el acto institucional del Día del Bierzo y de la Virgen de la Encina, con los discursos de las diversas autoridades.

El acto estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Marco Morala, el delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel y el del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón.

Morala reclamaba a las diversas administraciones “un plus de compromiso con Ponferrada” con las inversiones que la ciudad y el Bierzo se merecen.

Por eso pedía a la patrona del Bierzo, la Virgen de la Encina el apoyo presupuestario "que merecemos con la misma dignidad, necesidad, urgencia y justicia que otros territorios de España”.

El regidor también deseaba que a lo largo del próximo año todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Ponferrada se pongan de acuerdo para cumplir con las necesidades de los ciudadanos. No faltó en su discurso alusiones al sentimiento de ser berciano, “ser de Ponferrada no es una mera identidad sino que nos vincula orgullosamente a un pasado milenario y nos sitúa mirando al futuro”, decía.

Los discursos de los representantes de las demás administraciones tuvieron un tono mucho más reivindicativo y de repaso de las diferentes inversiones de cada una de ellas.

En este sentido el consejero Suárez Quiñones aseguraba que la Junta se preocupa de la sanidad con importantes inversiones, como en Atención Primaria con el nuevo centro de salud de Bembibre o los cinco miillones para aparatos del Hospital del Bierzo y la radioterapia que va a ser una realidad.

"El Bierzo es un territorio que tiene pulso y que se va incrementando. Hay un resurgir claro en los parámetros de la comarca. Esa personalidad berciana emprendedora y que se sustenta en sectores como la agricultura y el turismo y la industria que empieza a despuntar hace que haya un Bierzo muy vivo”, destacaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Suárez-Quiñones también reivindicaba al Gobierno central que libere el dinero comprometido para al ampliación de la empresa Tvitec, vital para la industria del Bierzo, mientras la Junta invertirá 19 millones en la ampliación del polígono de El Bayo, donde se ubica precisamente esa empresa.

También recordaba que gracias a las políticas de la Junta el PIB de la Comunidad crece en tres puntos, como también lo hacen las exportaciones, la internacionalización de las empresas y baja el paro, “especialmente en el Bierzo, con algo más de 6.000 inscritos, la mitad que en 2015”, finalizaba.

Desde el Gobierno Central el delegado en Castilla y León, Nicanor Sen, aseguraba que el Bierzo es Una comarca vital para nuestra Comunidad. Desde el gobierno somos conocedores de sus grandes retos. Un territorio que pronto tendrá encima de la mesa las alternativas al lazo del Manzanal. Los grades ejes llevan su tiempo pero hemos comenzado la cuenta atrás”, dijo. Y recordaba las inversiones en telecomunicaciones “que acercan a los ciudadanos y son herramientas imprescindibles”.

Desde la Diputación de León su presidente, Gerardo Álvarez Courel reclamaba a la Junta que se haga cargo de la carretera de Valdeprado y que se finalice la intervención en el derrumbe de la CL-631 en Páramo del Sil. Pero sobre todo volvió a pedir una mejor sanidad para el Bierzo. Y al Gobierno Central le pidió celeridad en asuntos como el estudio del Lazo del Manzanal, la carretera A-76 y la reapertura del viaducto del Castro.

Uva godello

No faltó en los discursos una nueva referencia a la autorización para que la Denominación de Origen Rueda pueda usar la uva godello. “Es seña de identidad de la DO Bierzo. Solo podemos tomar esta decisión como aberración y afrenta al Bierzo. Supone abrir la puerta a la deslocalización que pondría en duda la propia esencia de la DO Bierzo. Pido a la Junta que reconsidere esta autorización”, apuntaba Courel.

Suárez-Quiñones, por su parte, defendía hoy la autorización otorgada por el Gobierno autonómico a la Denominación de Origen Rueda para que pueda usar la uva godello como variedad secundaria. "Solo cumplimos con la legalidad”.

“Esta es una polémica que surge en el seno de dos entes que tienen unos estatutos que modifican y la Junta solo hace un control de la legalidad de lo que hacen. No hay capacidad de actuar por cualquier otro criterio”, explicaba, mientras recordaba que ahora lo único que cabe es la presentación de “un recurso frente a las posibles decisiones que se hayan tomado” pero insistió en que “son unos entes con su autonomía. No es la Junta, son las denominaciones de origen y nosotros solo controlamos la legalidad”, concluyó.

Por último el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, también defendía la uva autóctona de la zona y se refería a las carencias de la sanidad en la comarca o las deficientes comunicaciones por tren y carretera, además de reclamar una sede propia para el Consejo y reivindicó la importante labor que hace esta administración.

Tras los discursos institucionales comenzó el acto central del día, con la ofrenda a la Virgen de la Encina, este año a a cargo del Ayuntamiento de Benuza cuyo alcalde, Domingo Cabo, pidió a la patrona mejores carreteras y telecomunicaciones para su municipio. Desde esta localidad sus vecinos ofrecieron a la Virgen todos los productos del campo.