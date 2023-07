Valencia de Don Juan se rinde al vino, con la XXI edición de la Feria de la DO León

Valencia de Don Juan vive un año más la Feria del Vino de la Denominación de Origen León, que alcanza ya la vigésimo primera edición. La cita abrió hoy sus puertas en el Jardín de los Patos, a los pies del castillo de la localidad, con 14 puestos en los que se pueden degustar sus vinos rosados, tintos y blancos hasta el domingo.

La DO cuenta con 40 bodegas, pero la mayor parte no pueden participar en esta tradicional feria. “Tenemos muchas bodegas pequeñitas, que no tienen posibilidad de estar aquí porque son bodegas familiares, incluso de segunda ocupación, de elaboración artesanal, y aquí están las 14 más representativas”, explica el presidente de la DO, Rafael Blanco.

En estos puestos se pueden degustar más de 80 referencias, especialmente de vinos blancos de la variedad Albarín, alguno de Godello y Verdejo y rosados y tintos elaborados con Prieto Picudo. Para probarlos se establece un sistema de fichas. Los vinos de la añada de 2022 se pueden probar al precio de un euro, a los que hay que sumar la adquisición de la copa con el primer vino, por 1,5 euros. Hay fichas para los vinos blancos y rosados y tintos especiales, que son algo más caros. La añada de 2022 tuvo una calificación de “excelente”.

La feria se celebra siempre el último fin de semana de julio, con el objetivo de acoger al mayor número de turistas posible, especialmente asturianos. "Es una locura de asistencia. Es la actividad con más poder de convocatoria de Valencia de Don Juan. Es la capital de los asturianos en León en verano. Hay una presencia masiva de asturianos, es nuestro segundo mercado. Se consume muchísimo rosado”, aseguró Blanco.

La cita está enfocada al público familiar, y por eso cuenta con actividades para todos, como el Coyanza Chef Junior, que se celebra hoy para los niños, y el Coyanza Chef Senior, el domingo. Se completa con conciertos en directo, actuaciones de Djs y una representación teatral, enmarcada en el programa ‘Las Noches del Castillo’ de Valencia de Don Juan.

Antes de la inauguración tuvo lugar una cata, con 16 vinos, que se habían seleccionado previamente en otra cata con profesionales del mundo del vino. El presidente de la DO destaca también el carácter solidario de la feria, con dos puestos de la Asociación de Alzheimer de Valencia de Don Juan, que venden bebidas y bocadillos para financiar sus programas.

La apertura de la XXI edición de la Feria contó con la asistencia de el alcalde del municipio, Ricardo Barrientos; el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, y el presidente del Consejo Regulador de la DO, entre otros.