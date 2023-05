Valladolid se abre paso en el universo Star Wars

Si eres aficionado a la saga de Star Wars o La Guerra de las Galaxias que dio vida el cineasta George Lucas allá por el final de la década de los años 70 del pasado siglo, y seguidor de personajes icónicos en el mundo del cine como Darth Vader, Luke Skywalker, Yoda, Han Solo, leia Organa u Obi Wan Kenobi, entre otros muchos, hoy es tu día. Y es que este jueves 4 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de Star Wars, una efeméride que rinde homenaje a un movimiento de culto dedicado al fan, cuyo curioso origen hay que buscar en una publicación británica de 1979.

De hecho, este día nada tiene que ver con el inicio de la saga o algún hecho concreto de la misma, sino más bien con una felicitación de cumpleaños que en el año 1979 el periódico London Evening News, escribía para Margaret Thatcher, la por entonces Primera Ministra británica, y que rezaba así: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations. O lo que es lo mismo, pero en español: "Que la fuerza sea contigo, Maggie. Felicidades”, en un juego de palabras con la mítica frase de la saga "Que la fuerza te acompañe", que usan los personajes del universo de ficción de Star Wars para desear suerte, generalmente cuando los individuos separaban sus caminos, o uno de ellos se disponía a enfrentarse a un desafío inminente.

Desde entonces, el #MayThe4BeWithYou se ha convertido en una efeméride ineludible hasta que hace doce años, en 2011, se oficializaba como día internacional de “Star Wars”, a través de la celebración de un festival dedicado a la saga intergaláctica en Toronto.

Castilla y León, y especialmente Valladolid, como no puede ser de otra manera, también celebra este día con numerosas actividades para todos los públicos y no solo para los amantes de esta saga, que no solo se ciñen a este jueves sino que se prolongan hasta el final de semana, y con las que la ciudad vallisoletana se está abriendo paso con fuerza en este universo que congrega a millones de personas en todo el mundo.

Así, por ejemplo, el Museo de la Ciencia de Valladolid inaugura este jueves al mediodía "Sciencie Wars", una exposición temporal que se prolongará hasta el próximo 17 de septiembre que llega a este espacio museístico de la mano de la empresa Rocobricks, y que incluye maquetas de construcción de naves y personajes de la saga con las que se ayuda a interpretar la ciencia existente en La Guerra de la Galaxias.

Un muestra, que forma parte de las actividades puestas en marcha por el Museo de la Ciencia este año para conmemorar su veinte aniversario, y con la que este lugar aporta también su granito de arena y rinde homenaje desde el conocimiento al fenómeno Star Wars, según destaca a LA RAZÓN la directora del Museo de la Ciencia de Valladolid, Inés Rodríguez, quien confía en que esta exposición tenga una muy buena acogida, especialmente por parte de familias y escolares durante este final de curso y a lo largo de todo el verano que está abierta en la Sala L 90º de martes a viernes.

La directora destaca el buen momento que vive ahora el Museo, tras dos décadas en las que han pasado por varias crisis, la última con la pandemia del coronavirus, en la que, según cuenta Inés sufrieron mucho por las restricciones tan duras que hubo en el sector, con grupos escolares divididos, menos aforos y doblando talleres para evitar la propagación del virus. Una etapa ya superada, ya que se ha superado el número de visitas que había antes de la crisis sanitaria, sobre todo de escolares. "Es un Museo, el único interactivo generalista que hay en Castilla y León, que está muy vivo gracias a su resiliencia, y que cuenta con una oferta cultural imprescindible", señala la directora, quien reivindica que la ciencia es también cultura y pone en valor sus amplios contenidos permanentes pero no inamovibles, así como su accesibilidad y su apuesta por la inclusión.

Espectacular entrada a la tienda Stark Comics Valladolid Stark Comics Valladolid La Razón

Legion 501

Aparte de esta exposición, en Valladolid, una ciudad muy "friki" en todo lo relacionado con La Guerra de las Galaxias, pero también de la mano del cómic y el manga gracias al Salón que cada año se celebra en la capital del Pisuerga de la mano de Carlos Ramírez y su empresa Asofed, se han organizado otras actividades con motivo del Día de Star Wars, aunque se desarrollarán en los próximos días.

Una de ellas es la que se pondrá en marcha este viernes en Stark Comics Valladolid, una tienda situada en la céntrica calle Teresa Gil de la ciudad vallisoletana que destaca por su fisonomía, única en sus características ya que emula a una nave espacial que ofrece al cliente un espectáculo visual de la mano de la iluminación led, con hologramas a la entrada e incluso humo que recrean un ambiente muy interestelar. Pues esta tienda recibirá este viernes a las seis de la tarde una visita muy especial: a varios miembros de la famosa Legión 501, también conocida como el Batallón 501 o el batallón clon 501 y más tarde conocido como el «Puño de Vader», que era una legión de soldados de asalto de élite bajo el mando del Señor Oscuro de los Sith Darth Vader durante la Era Imperial, que en Valladolid cuenta con una tropa de casi medio centenar de aficionados.

Tres de estos soldados estarán en la tienda interactuando con los clientes y quien quiera acercarse hasta este lugar en el que se venden libros, objetos y juegos de mesa de Star Wars, pero también de Marvel, Harry Potter u otros series y películas de manga además de merchandising. "Los que se acerquen podrán hacerse fotos con ellos y disfrutar del desfile y de un ambiente muy galáctico", señala a este periódico Daniel Romero, jefe de operaciones de Stark Comics Valladolid, quien se ha marcado como reto convertirse en la mejor tienda de cómics del mundo.

De momento, en el casi un año que llevan abierto han conseguido llamar la atención del público vallisoletano y de cualquier edad, "aunque sobre todo adolescentes y gente adulta que son amantes de los cómics y tebeos de toda la vida", dice Romero, quien avanza que esperan abrir pronto su tienda on line.

La visitas continuarán el sábado a la misma hora con la presencia de dos cosplayer que mostrarán la realidad de este mundo friki que cada vez cuenta con más adeptos a través de sus trajes y accesorios con los que representan un personaje específico.

Estantería con productos de Star Wars en la tienda de Stark Comics Valladolid Stark Comics Valladolid La Razón

Feria de Coleccionismo

Finalmente, otra de los eventos en los que los amantes de la saga de Star Wars tendrán su hueco en Valladolid esta semana será en la Feria del Coleccionismo, Mitomanías y Aficiones de Castilla y León que celebra este fin de semana su edición número catorce en la Plaza de Portugalete, junto a la catedral de Valladolid de la mano de Asofed.

Un certamen consolidado y muy esperado en la ciudad cada año cuando se acerca la fiesta del patrón San Pedro Regalado, que reunirá a dieciséis expositores que ofrecerán a los más mitómanos productos singulares y difíciles de encontrar, desde figuras de Playmobil, muñecas, objetos militares, juguetes antiguos e incluso libros descatalogados y también productos de Star Wars. Además, en esta feria también habrá al menos una docena de miembros de la Legion 501 que llevarán a cabo un desfile y se harán fotos tanto el sábado 6 como el domingo 7 de mayo entre las once y media de la mañana y las ocho y media de la tarde, que es el horario establecido por la organización.

Desfile COSPLAY XVII Salón del Cómic y Manga de Castilla y León Mónica Martínez La Razón

Carlos Ramírez, director de Asofed, anima a todo el mundo a disfrutar de esta feria, que también contará con un cuentacuentos infantil y exhibiciones de baile a cargo de Lindy Monkeys durante el fin de semana, pero, sobre todo, al público familiar e infantil, por el contraste de los objetos, sobre todo juguetes, que pueden encontrarse entre los expositores, la mayoría de España, de un sector que cotiza al alza y sigue creciendo especialmente entre los jóvenes.

Pero, además, en la provincia de Valladolid hay otro lugar lleno de fantasía y ciencia ficción. Se trata de la localidad de Valoria la Buena y su exposición permanente "Puerto Espacial" sobre toda la galaxia que abrió el pasado mes de octubre y ya ha recibido miles de visitantes. Un parque temático ideado por el escultor y aficionado a Star Wars, Juan Villa, que reúne recreaciones a tamaño real de los personajes de la emblemática saga, incluyendo decorados, naves y música.

Esculturas que pueden verse en la exposición de Valoria la Buena Puerta espacial La Razón

Música

Por otro lado, cabe señalar que también de la mano de Asofed y en el mismo lugar se celebrará la siguiente semana una nueva edición de la Feria Internacional del Disco, con expositores de España, Canadá y Reino Unido que ofrecen miles de referencias de todos los estilos pero con protagonismo para el vinilo antiguo y el nuevo, y que incluye conciertos jueves 11 de mayo con el festival ‘Festiferia’ en el que tocarán los grupos Lonegan Rock Band y Rock Raiders, además de un homenaje el viernes 12 de mayo a la música que se hacía en el año 83 del pasado siglo, con canciones de grupos punk como Analgésicos o Disidentes y la presencia de músicos representantes de aquellas bandas y artistas invitados.