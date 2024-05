Valladolid y Madrid hermanan sus ferias del libro con el ‘Tren de la Cultura’ y el concurso ‘Los pequeños gigantes de la lectura’

El Palacio del Licenciado Butrón, en Valladolid, acogió este martes 28 de mayo a una decena de autores del Grupo Planeta que se subieron en Madrid al ‘Tren de la Cultura’ organizado por Renfe para participar en un acto de hermanamiento entre ambas ferias del libro que tuvo lugar en la que será la próxima sede de la Casa Delibes. Henar Álvarez, Carme Chaparro, Sonsoles Ónega, Lucía Galán, Alfonso Goizueta, Susanna Isern, Ángel Martín, Carmen Mola, Alina Not, Sonsoles Ónega, Inma Rubiales y el vallisoletano César Pérez Gellida.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, y el presidente de la Fundación Miguel Delibes, Germán Delibes, recibieron a los autores en un acto en el cual “las dos ferias se hermanan y brindan por la literatura”, en palabras de Sancho. Ella recordó que ambas ferias, con la ayuda d ella Junta, trabajan en el proyecto conjunto ‘Los pequeños gigantes de la lectura’ para “impulsar el fomento lector en edades tempranas”, en cuarto de Primaria. Así, dentro de esa iniciativa, el próximo 7 de junio se celebrará la final nacional en la que participarán dos pequeños de la Comunidad, uno alumno de Cervera de Pisuerga y una niña de Zamora.

La directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, explicó que el objetivo de un proyecto tan “bonito” es “que los niños y niñas compartan lecturas que les apasionan”. “Así demostramos que la lectura no es una actividad solitaria, sino que se puede compartir. Un libro es otra cosa. Con esta iniciativa les enseñamos desde que un autor entrega el texto hasta que ellos lo leen hay una cadena que funciona, y ellos mismos comparen sus lecturas con sus compañeros”, relató.

Asimismo, recordó la existencia de la Red Estatal de Ferias del Libro, de la que forman parte tanto el certamen de Madrid como el de Valladolid, en la cual trabajan “codo con codo”. “Eso nos permite darnos cuenta que aunque la de Madrid sea la más grande y larga, somos todos la misma feria del libro. En todos los casos nuestra vocación es sacar los libros a la calle, convocar a los lectores y que se encuentren el último y el primer eslabón de la cadena”,.

Para la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, “el reto es seguir creciendo”, tanto en lectores como en usuarios de la feria. Sobre la Red estatal apuntó que “todo lo que sea sumar esfuerzos implementa mucho las ventajas y resultados”. “Se trata de aprender y seguir creciendo”, resumió.

Despertar el amor lector

En nombre de los autores participantes en la propuesta, Pérez Gellida aseguró que “hay que poner en valor todo este tipo de acciones que se hacen por la cultura en general y por la literatura en particular”. En su opinión, la Feria del Libro de Valladolid “es una de las mas importantes, no solo por el interés que suscita y la presencia de los autores sino también por la respuesta del publico de la ciudad, que siempre es excelente”.

Cuestionado sobre si su enclave natal le servirá de inspiración nuevamente para novelas en el futuro, Pérez Gellida apuntó que “Valladolid es el rincón del universo” que mejor conoce, y aseguró que “volverá a ser escenario” de sus novelas. Y respecto a la necesidad de fomentar la lectura entre los más jóvenes, afirmó que “los escritores no compiten entre sí, sino con otras opciones de ocio y entretenimiento relacionadas con los dispositivos portátiles, que les ofrecen a las nuevas generaciones una comodidad e inmediatez para la cual no se ven obligados a realizar ningún esfuerzo”. “La lectura sí requiere ese esfuerzo, pero tiene la ventaja de que potencia la creatividad, y si no conseguimos revertir esta situación y acercar mucho más los libros al público joven, vamos a tener un problema serio”, auguró