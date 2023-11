El vallisoletano Barrio de La Victoria que se une al calor de la Navidad

Valladolid, ya está de Navidad. La Plaza Mayor ya ha encendido el alumbrado navideño, el árbol de los deseos espera a los interesados este nuevo año y los más pequeños ya van preparando su lista de regalos para estas fechas tan señaladas.

Sin embargo, la intención de los comercios locales es que estas mágicas fechas no queden solo en el centro y se ramifiquen por todos los barrios. El año pasado, en La Victoria, catorce años después, 28 comercios se unieron para lucir sus calles con las mejores galas navideñas. Este año, han ido un paso más adelante.

El doble de comerciantes

“Este año ha habido un total de 53 comerciales. Gracias a los resultados del año pasado se han apuntado más participantes. No obstante, creo que no hemos tocado techo. Estoy seguro de que al año que viene seremos más”. Así refleja su satisfacción Javier Gutiérrez, fotógrafo de La Victoria. Este comerciante lleva con su negocio, Foto Estudio Javier, más de 30 años en el barrio, y es uno de los impulsores de la iniciativa. No obstante, además prefiere indicar que el montaje de la iluminación ha sido subvencionada en parte por Fecosva, Avadeco y la Cámara de Comercio de Valladolid.

“Queríamos devolver al barrio todo lo que nos ha dado. En estos tiempos la capacidad de hacer piña y mantener el calor del barrio es siempre positivo, una acción estimulante. Por ello queremos ofrecer una convivencia cercana”, señala a este medio de comunicación.

Los vecinos del Barrio de la Victoria durante el encendido de las luces de Navidad Foto Estudio Javier Foto Estudio Javier

Para este año, La Victoria, va a contar con un total de 20 arcos. Comparado con el año pasado, han triplicado el número ya que solo contaban con seis. Además, gracias a que la unión del comercio local hace la fuerza, van a poder contar con un total de cuatro calles en el barrio para que puedan ser iluminadas y que todo el mundo pueda vivir la Navidad al lado de su casa.

Y no es solo eso, además, han creado entre los 53 comercios un premio que refleja los valores de esta acción. El galardón se llama ‘Fuente de Luz’ y sirve para reconocer el esfuerzo de los vecinos que luchan por una convivencia mejor. Este primer premio ha sido para las Amas de Casa de ‘Nº Sº de La Victoria’. Esta asociación lleva más de 30 años colaborando en las fiestas del barrio.

No solo están estas actividades. También van a unirse para brindar por un 2024 productivo, la Asociación de Vecinos ‘Los Comuneros’ ha realizado un sorteo de la cesta de Navidad y van a organizar una visita guiada por el barrio, recordando su historia con el tren Burra y el Canal de Castilla. De cara al próximo año, Javier Gutiérrez ha pedido a los Reyes Magos una Asociación de Comerciantes para demostrar que “juntos podemos mejor”.

La fuerza de la Navidad

Solo en dos años de iniciativa, más de 50 comercios de un barrio de 15.000 personas pelean juntos en esta iniciativa. Con ella, sin duda, el barrio se va mostrando más unido. Con ella, se cumple una de las máximas del comercio tradicional, la atención personalizada y desde la cercanía siempre suma.

En Navidad, “el ambiente es muy agradable, y si encima le unes actividades, es un momento único para recordar” recuerda el protagonista. Con la convivencia en el barrio, y el refuerzo de su vida diaria, todo el esfuerzo por la felicidad de los vecinos merece la pena.