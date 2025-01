La web turística de la Ribera del Duero vallisoletana que lo está petando en redes sociales

Apenas quedan tres días para que arranque en Madrid la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el mejor escaparate para este sector en el mundo, donde se van a poder ver y conocer infinidad de propuestas para viajar a cualquier parte del planeta, pero también y sobre todo conocer a fondo las bondades y tradiciones que ofrecen muchas zonas de la España de interior, como Castilla y León y sus más de 2.248 municipios.

En los últimos años, las redes sociales e internet se han convertido en el mejor aliado del turismo ya sea compartiendo momentos a través de fotos o facilitando información relevante de los lugares que han visitado quienes cuelgan los post, y han establecido una conexión sólida que mejora la experiencia del viajero pero también está haciendo cambiar las estrategias de las empresas turísticas.

Tal es así, que cada vez más ciudadanos planifican sus viajes de forma independiente en lugar de acudir a una agencia de viajes o un touroperador de turno para informarse y reservar.

Pues una de las iniciativas de reciente creación que más está creciendo en los últimos meses se encuentra en Castilla y León, y más en concreto, en la provincia de Valladolid y en la zona de la Ribera del Duero vallisoletana.

Se trata de "Turismo Ribera", una web que se completa de momento con dos perfiles en las redes sociales de Instagram y Facebook, que lo están petando gracias a la amplia y completa información que facilitan sobre la riqueza de esta zona vitivinícola en la que se encuentra enclavada la prestigiosa Milla de Oro del Vino, ya sea a través de sus vinos, como no puede ser de otra manera, pero también de sus pueblos, el patrimonio, la gastronomía o la cultura.

Detrás de este proyecto privado pero con apoyo público a través del CIT (Centro de Iniciativas Turísticas) se encuentran tres emprendedores vallisoletanos de la zona de Peñafiel: César Linares, CEO de la empresa de comunicación "Seventhe"; José Antonio Ojosnegros, responsable del proyecto enoturístico "Del Terroir A la Copa", ubicado en Peñafiel; y Jesús Manuel Soto, quienes no dudaron en poner en marcha esta página, sobre todo para dar respuesta a la "falta de información" sobre todo lo que hay en este territorio de la Ribera del Duero vallisoletana que no se está ofreciendo por ningún otro canal existente.

"Los turistas que vienen a la comarca de Peñafiel muchas veces no saben qué hacer y se marchan al poco de llegar porque no hay nada ni nadie que les informe sobre todo lo mucho y bueno que ofrece esta zona", señala César Linares a LA RAZÓN, mientras pone como ejemplo a la localidad de Piñel de Abajo, el pueblo de 150 vecinos entre viñedos que, entre otras cosas, rinde culto al tomate y cultiva más de 1.100 variedades, y celebra cada año una quincena de ferias de todo tipo, y que mucha gente no conoce.

Pues cubrir esta carencia es lo que busca sobre todo esta web, que tiene al vino como protagonista y eje central, pero que muestra todo lo que hay que saber sobre esta comarca de singular belleza que combina historia, cultura y naturaleza.

De hecho, si algo caracteriza a los pueblos de esta zona son sus paisajes repletos de viñedos, pero también sus calles empedradas y las casas de piedra que evocan su pasado medieval.

Una web que informa también acerca de las tradiciones y las festividades locales, la gastronomía tradicional, las rutas naturales para hacer senderismo o bicicleta porque, como reza en la propia web, "cada pueblo es único por su patrimonio, festividades, idiosincrasia e historia". Y todo eso es lo que quieren contar estos tres emprendedores en este portal que recoge todos los recursos turísticos y enoturísticos existentes y que, además, se ha convertido en un escaparate para las pequeñas empresas de la zona.

De hecho, en estos momentos cuentan con una veintena de empresas adheridas, entre bodegas, casas rurales, vinotecas, restaurantes y bares, que pagan una cuota por estar en la web y promocionarse, así como una decena de pueblos de la comarca de Peñafiel, como son Bocos de Duero, Canalejas, Corrales de Duero, Curiel de Duero, Fompedraza, Quintanilla de Onésimo, San Llorente, Rábano, Piñel de Abajo y Valdearcos de la Vega, que tienen su espacio en esta web para dar a conocer su patrimonio, historia y tradiciones y poder atraer a los turistas.

"También colgamos videos y una agenda de actividades que se actualizan constantemente para dar servicio a los turistas que vienen y que vean las posibilidades que tienen de conocer a fondo la comarca, pero también a los que viven en esta zona que no saben tampoco todo lo que tienen a su alrededor,", afirma el CEO de Seventhe.

Información sobre la ruta de las Pinzas en el Valle del Cuco la Razón La Razón

La web facilita también a los usuarios una audioguía de Peñafiel, que se puede descargar en Android e iOS por tres euros aunque dispone de algunas pistas gratis, y avanza César que están trabajando en nuevas audioguías sobre más pueblos de la zona y que todas ellas puedan ser gratuitas.

Este proyecto lleva menos de un año en marcha pero en este tiempo han llevado a cabo también numerosas iniciativas de promoción de las empresas y pueblos adheridos y no solo en la Red de redes sino presenciales, sobre todo catas de vino, como las que han realizado en lagares o en el famoso portal 4 de la Plaza del Coso de Peñafiel, "un museo vivo del pueblo", según Linares, quien avanza a este periódico que ya están planificando este 2025 recién comenzado en el que pondrán en marcha novedosas y variadas actividades y eventos relacionados con el vino y la cultura.

Una web que no hace competencia a otras que pueda haber como la Ruta del Vino de la Ribera de Duero, ya que esta última promociona toda esta zona vitivinícola, y Turismo Ribera se centra solo en la zona de Valladolid, desde Quintanilla de Onésimo hasta Castrillo de Duero, ni tampoco a los portales o aplicaciones que cada municipio pueda tener. "Son complementarias porque estamos ofreciendo un servicio que no había", apunta César.

Radografía de la web

Hasta el momento de la entrevista con el CEO de Seventhe, la web de Turismo Ribera ha contabilizado 30.400 visualizaciones en los últimos tres meses, con más de 4.500 cuentas alcanzadas. Unos datos que ponen de manifiesto el "subidón" que está experimentado este proyecto que cuenta ya con más de un millar de seguidores en Instagram.

La web es sencilla y accesible y se dirige a todo tipo de públicos y edades. El mayor número de seguidores que ha entrado en ella o en los perfiles de redes sociales son jóvenes de 25 a 34 años. Este perfil acapara el 30 por ciento de las visitas. Después se sitúan los que tienen entre 35 y 44 años, con 23,4 por ciento; los de 14 a 24 años, con un 19 por ciento; los de 45 a 54, con un 17 por ciento; y, finalmente, los de más de 55 años, que representan e 5,7 por ciento.

Por lo que se puede decir que la mayoría de las personas que han visitado Turismo Ribera, el 70 por ciento, está entre los 25 y 54 años.

Asimismo, cabe señalar que dos de cada diez de los que han entrado en la web son de Peñafiel y comarca; el 14 por ciento proceden de Valladolid; y el 5 por ciento de Madrid, mientras que un 58 por ciento son de otras zonas, muchas de ellas del extranjero, con especial hincapié en los Estados Unidos, Noruega y Francia.

"Seguimos creciendo poco a poco y los pueblos se están dando cuenta de que esta iniciativa es interesante", asegura César Linares, para quien este proyecto tiene aún mucho recorrido "porque quedan muchos recursos turísticos por hacer".