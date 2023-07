Zapatero insufla ánimo y optimismo a los socialistas

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha protagonizado un animado mitin de campaña en Valladolid, donde, fiel a su estilo, ha arengado a los suyos a reivindicar la historia del partido, si contribución al bienestar de España y a mostrarse orgullosos de los distintos gobiernos socialistas.

Una intervención en la que ha intentado insuflar ánimo, esperanza y optimismo a los del puño y la rosa ante unas encuestas nefastas.

Zapatero aseguraba que está a medios gas en está intensa campaña y apuntaba que seguirá ayudando hasta el final en todo lo que pueda a Pedro Sánchez para que siga como presidente del Ejecutivo.

"Ante todo soy un militante del PSOE y lo seré toda mi vida", sostenía el ex presidente, mientras llamaba a ser humildes hasta parecerse a las piedras.

Rodríguez Zapatero, tras afirmar que ha venido a su tierra a pedir el voto para Pedro Sánchez con la misma convicción y pasión que lo solicitó para Felipe González y para él mismo, animó a los socialistas a “ganar por la dignidad de este país” y para que no haya sombras sobre un proceso electoral “impecable”, pero también se dirigió expresamente a las mujeres y a “los hombres de verdad” que tienen que ser “los primeros” en combatir el machismo.

Y defendió a Pedro Sánchez y su gestión ante los ataques y “la ignominia” de la derecha y advirtió de que no solo cuenta con los socialistas, sino que le van a llevar “en volandas” a La Moncloa el próximo 23 de julio.

El exalcalde de Valladolid y candidato del PSOE al Congreso de los Diputados, Óscar Puente, aseguraba que tras ocho años como regidor y dejar de serlo tras el pacto entre el PP y Vox con un "cambiazo", volverá a serlo "dentro de cuatro años".

"Volveré, yo no me he rendido nunca, ni me pienso rendir esta vez", decía Puente durante el mitin en el que pedía que los militantes y simpatizantes socialistas miren para superar ese "desánimo" y "rabia" que percibe entre los ciudadanos.

"Quien se sienta socialista, que mire a Zapatero, ese es el ejemplo que tenemos en el PSOE por fortuna", finalizaba.

También participaba el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, quién acusaba de “inmoral” al PP por utilizar a las víctimas del ETA para atacar a los socialistas y, además de recordar que los demócratas vencieron al terrorismo con gobiernos socialistas tanto en España como el País Vasco, aseguró que no van a permitir que el PP paseé “el fantasma de ETA.

Finalmente, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, pedía el voto para los socialistas para que no se repitan los casos de Burgos y Valladolid en las municipales y “nos tengamos que arrepentir” Y defendía el voto útil al PSOE para todos lo que quieren que en España se mantenga un gobierno progresista y feminista. “Solo el PSOE es capaz de parar al PP y a Vox”, aseguraba.

Por último, cerraba su intervención afirmando que “nadie nos borre la sonrisa, ni nos convierta en aquello que no somos. Que nadie convierta la política en algo en lo que no creemos. Nosotros hacemos política diferente y ayudamos a la gente que más lo necesita cuando más nos necesita