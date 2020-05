Torra avisa que el separatismo votará contra el estado de alarma hasta que no se devuelvan las competencias

Quim Torra ha advertido esta tarde que los partidos separatistas votarán en contra de la prórroga del estado de alarma mientras no se devuelvan las competencias a la Generalitat. El president ha celebrado la unidad de los grupos independentistas -ERC, JxCat y la CUP- del pasado miércoles en el Congreso y ha asegurado que ve con “preocupación” la alianza entre el Gobierno del PSOE y Podemos y C’s. “Me alegro que los partidos independentistas hayan estado enfrente del pacto del Gobierno con C’s”, ha afirmado.

Desde hace dos semanas, el president exige que se levante el estado de alarma o se modifique para retornar las competencias a la Generalitat durante el desconfinamiento. “Creemos que otra gestión de la epidemia es posible”, ha afirmado en una rueda de prensa telemática esta tarde, y ha recriminado que el Govern ha estado durante un 20% de la legislatura con las competencias “limitadas”, teniendo en cuenta la aplicación del artículo 155 de la Constitución -que supuso la intervención de la autonomías por el “procés”- y el estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo.

“Esto no puede ser de ninguna de las maneras. Todo los países han encontrado otras maneras de gestionar la epidemia y el ejemplo más evidente es el de un país federal como Alemania”, ha afirmado. “Seguiremos votando ‘no’ hasta que recuperemos las competencias”, ha avisado. “Cada vez más, el PSOE y Podemos prefieren aliarse con C’s en lugar de debatir con los que tenemos idea plurinacional y pensamos que es posible hacer las cosas de otra manera sin renunciar nunca al derecho de autodeterminación”, ha añadido.

Torra ha criticado duramente a Sánchez. Así, ha negado ningún tipo de “diálogo”, “coordinación”, “cogobernanza” o “desescalada institucional”, como defiende el presidente del Gobierno, y ha asegurado que a lo largo de toda la crisis sanitaria se ha encontrado con las decisiones “ya tomadas”. “Voluntad de trabajar y cooperar toda, pero no se puede quedar en un tema retórico”, ha afirmado y ha añadido: “Retóricamente estamos ante el gobierno más progresista de la historia, que dialoga y cogobierna, pero la realidad no es esta”.

En este sentido, ha reiterado en diversas ocasiones su satisfacción por el rechazo del miércoles de los partidos independentistas a la prórroga del estado de alarma -una forma también de seguir presionando a ERC para que no cambie de criterio- porque, a su juicio, “pusieron al descubierto que no se puede actuar de manera retórica”. “He visto en dos años a muchos Pedro Sánchez, muchas caras diferentes: el de la moción de censura, el de Pedralbes, el que rompe el diálogo, el que no me coge el teléfono, el que vuelve al diálogo, el que hace un Real Decreto de alarma en el que nos quedamos sin competencias sin saberlo. Ahora el Pedro Sánchez de la cogobernanza. Finalmente, hemos visto al que vota con C’s”, ha criticado.

Fondo de reconstrucción autonómica

Torra ha explicado también que durante la reunión de esta mañana con Sánchez y el resto de presidentes auonómicos no se han dado nuevos detalles sobre cómo será el reparto de los 16.000 millones de euros del fondo de reconstrucción autonómica anunciado por el Gobierno. El president ha asegurado, sin embargo, que consideran adecuados los criterios que se fijaron desde un principio -"tenían un sentido", ha dicho-, aunque también ha afirmado que algunas autonomías están disconformes.

Asimismo, ha prometido que no hará recortes y ha pedido más gasto público para salvar la economía. “Todo lo que no gastemos en los próximos tres meses, se deberá de multiplicar por mucho si las empresas quiebran”, ha avisado, y ha exigido a Sánchez más “claridad y transparencia” sobre cuántos millones se han movilizado de los 200.000 del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en préstamos para empresas o cuántos ERTE no se han pagado aún. “No podemos permitir que las empresas se hundan ni perder los puestos de trabajo”, ha dicho.