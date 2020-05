La aviación tardará cinco años en recuperar los niveles de tráfico de 2019

La confianza del consumidor a viajar: el 40% de pasajeros según una encuesta de IATA (abril) esperarán 6 meses antes de volver a viajar como anteriormente. También dependerá de las medidas implementadas por las compañías, aeropuertos y del destino en general (hoteles, transportes, etc.). que se acuerden e implementen.

La capacidad de restructuración de las compañías: habrá una reducción de la oferta de vuelos y del número de compañías sobretodo en Europa donde hay un mercado muy fragmentado. La parte esencial de esa restructuración es la financiación de sus costes fijos mientras no operen y la inversión necesaria para arrancar la actividad sobretodo mientras la demanda no se recupere y los precios no puedan incrementarse. En este aspecto aquellas empresas que tengan mejor protección de los estados podrán gozar de algunas ventajas financieras.