Torra da largas a las elecciones: “Se votará cuando esté encarrilada la crisis”

Quim Torra no tiene intención de convocar elecciones a corto plazo ni, tampoco, parece estar dispuesto a consensuar una fecha con sus socios de gobierno. El presidente de la Generalitat ha tratado de zanjar el debate electoral esta mañana: “Que la gente se ponga en la cabeza que votará cuando crea que tenemos encarrilada la salida a esta crisis”, ha asegurado primero en una entrevista en “Catalunya Ràdio” y después en la sesión de control al Govern celebrada en el Parlament. “No quiero elecciones porque quiero tomar decisiones”, ha agregado.

La presión arrecia desde la oposición y desde sus socios de gobierno (ERC), pero Torra se resiste a dar el paso de la convocatoria electoral, pese a que se comprometió a ello el pasado 29 de enero en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat. En estos momentos, se ha aferrado a la gestión de la crisis del coronavirus para tratar de ganar tiempo y que JxCat tome impulso electoral, mientras también busca desgastar a Esquerra, que lidera las consellerias sociales y más afectadas por la emergencia sanitaria.

Desgastar a Esquerra, pero también mantener los ataques al Estado. En este sentido, hoy, como durante los últimos días, no ha dudado en recuperar los “agravios económicos” que siempre ha abanderado el independentismo para ganar adeptos a su causa: por un lado, el déficit fiscal, que sitúan en 16.000 millones de euros; por otro, una “deuda histórica” de 9.000 millones -inversión y gasto público comprometido por el Estado que no ha llegado-.

“Son recursos que se van y no vuelven”, ha dicho Torra, durante el debate parlamentario. Tanto con Catalunya en Comú-Podem, como con PSC y Ciudadanos se ha referido en todo momento a la falta de recursos por culpa del Estado.

El intercambio de golpes ha comenzado con Catalunya en Comú-Podem, partido al que ahora siempre le recuerda que está en el Gobierno y tiene margen de acción. En este sentido, el centro del debate ha sido el ingreso mínimo vital (IMV), aprobado recientemente por el Gobierno: la portavoz de los “comunes”, Jéssica Albiach, lo ha reivindicado y ha pedido a Torra que no recorte en la renta garantizada de ciudadanía (RGC) -una prestación similar al IMV, pero que gestionan las autonomías.

Así, Albiach ha afeado todas las insuficiencias que se están registrando en la RGC: “Tan solo está llegando a uno de cuatro personas que lo necesita; se debe revisar las solicitudes denegadas; se debe de actualizar el indicador de renta de suficiencia para que pase de 664 euros al mes a 752 euros; se debe de arreglar la tardanza en resolver las solicitudes, y en lugar de tardar cuatro meses, sea uno; y, la RGC debe ser compatible con las rentas del trabajo porque ahora hay un 13 por ciento de personas que trabajan pero son pobres”.

Ante esta exposición, Torra ha reivindicado, por un lado, que el Govern lleva dos meses y medio reclamando el IMV y ha pedido, ahora que se ha aprobado, su gestión. “¿Usted cree que la Generalitat no es competente?”, ha planteado el president. “¿Por qué el Estado tiene una mentalidad de paternalismo colonial”, ha añadido Torra, que también ha advertido que hay algunas “sombras y dudas” por resolver sobre el IMV. Dicho esto, ha asegurado que el Govern no hará recortes y menos en políticas sociales, aunque ha echado en cara a la portavoz de los “comunes” que, ahora que gobiernan, pueden ayudar a que la Generalitat reciba los recursos que necesita.

En una misma línea de ha expresado con el líder del PSC, Miquel Iceta. El dirigente socialista ha reclamado la incorporación del departamento de Salud, Educación y Cultura a la comisión de reconstrucción impulsada en Cataluña. “Muchos años de recortes sanitarios y sociales nos han debilitado como país”, ha afirmado Iceta, quien ha destacado al sector de salud como protector de las personas, pero también como sector de investigación e innovación y, por tanto, “tiene una fuerza para arrastrar a relevantes sectores económicos e industriales”.

Si bien, Torra ha replicado que con todo el trabajo de esta comisión no será suficiente y se ha mostrado en la misma línea que con los “comunes”. “Hacen falta recursos. Este país genera recursos suficientes para hacer frente a la crisis. Los que nos deben y a los que tenemos derecho”, ha afirmado.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, ha pedido a Torra que abandone el “victimismo” y asuma las responsabilidades. “Están acostumbrados a vivir muy bien. Cuando no hacen bien las cosas, siempre la culpa es de los demás: del Gobierno de España, Ayuntamientos, de todos menos suya”, ha afirmado, en alusión a la gestión de la crisis del coronavirus. “Su gobierno no es capaz de dar ni un solo dato fiable”, ha dicho. “Están desbordados, sobrepasados. Han tenido la desfachatez de que con ustedes al frente habría ido mejor. No pueden reclamar competencias cuando no ejercen bien las que tienen”, ha agregado.

Torra ha dicho que la “mejor opción” es tener toda la soberanía y los recursos. “La segunda mejor opción es no tener la soberanía pero sí los recursos, que es el caso de País Vasco", ha asegurado. “¿Dónde estamos nosotros? En la peor situación. No tenemos recursos ni soberanía”, ha afirmado Torra y por ello, ha insistido, en que hay que pedir los recursos que corresponden a Cataluña.