La Generalitat rechaza de plano el estado de alarma: “No es en absoluto necesario”

Cataluña ha sido una de las primeras comunidades autónomas en reaccionar al estado de alarma individualizado y a la carta que Pedro Sánchez ha ofrecido a los distintos territorios y que ha emplazado a reclamar si la situación lo requiere: “En absoluto es necesario”, ha zanjado la consejera de Salud, Alba Vergés, en rueda de prensa. De hecho, los responsables del Govern han comparcido este mediodía para explicar las medidas ante el inicio escolar, un encuentro que ha coincidido con el anuncio del presidente del Gobierno.

No es “imprescindible” ni tampoco “necesario”. ”No pedimos un cierre. No es una herramienta imprescindible”, ha respondido Vergés en un mensaje en el que ha querido subrayar que, de momento, la Generalitat no lo ve “en absoluto necesario”. Cabe recordar que el Ejecutivo catalán, con Quim Torra a la cabeza, fue uno de los más críticos con la aplicación del Estado de alarma por parte de La Moncloa durante la pandemia y reprochó en numerosas ocasiones la “recentralzación de competencias” que a su juicio implicaba.

De hecho, la titular de Salud ha hecho referencia en todo momento al plan de emergencias del Procicat que el Ejecutivo catalán ya activó en marzo en paralelo al Estado de alarma. En rueda de prensa tras un Consell Executiu extraordinario centrado en la vuelta a las aulas, Vergés ha afirmado que este planha sido “muy útil”, pese a inconvenientes como que alguna autorización judicial que ha provocado cambios en las medidas propuestas.