Denuncian que la Generalitat sólo localizó 4 de las 500 fiestas ilegales de Nochevieja

Tras conocerse el retraso en el desalojo de la “rave” de Llinars del Vallès por Nochevieja, el sector del ocio nocturno ya puso el grito en el cielo, pidiendo celeridad en la operación, y también dureza por parte de la conselleria de Interior contra los asistentes.

El sábado llegó el desalojo, tras más de 40 horas de fiesta ilegal, pero aún se están desalojando asistentes acampados en diversas poblaciones. El último caso, en Arenys de Mar. Además, los hechos han provocado una fuerte tormenta política por la gestión de la Generalitat.

El secretario general de Fecasarm, patronal de Ocio Nocturno en Cataluña, Joaquim Boadas, ha asegurado que alertó mediante un email a la Generalitat de que se celebrarían unas 2.000 fiestas ilegales en Nochevieja, de ellas unas 500 con más de 20 personas y formato similar a la “rave” de Llinars.

Boadas ha explicado que la patronal quiere personarse en los tribunales para acusar a los dos organizadores detenidos por los Mossos d’Esquadra, ya que se habían prohibido este tipo de eventos por las medidas para prevenir los contagios de Covid-19.

“Nos parece totalmente inadmisible que mientras todos los locales legales se encuentran cerrados, algunas personas aprovechen esta oportunidad y lo que hacen es organizar fiestas ilegales que redundan en un incremento de contagios y de los datos epidemiológicos y esto, al final, lo que hace es retrasar la reapertura del sector legal”, ha señalado.

Ha pedido que se legisle para tipificar como delito “estas prácticas de propagación de enfermedades o epidemias”, aunque ha defendido que a los organizadores de la ‘rave’ en una fábrica abandonada ahora mismo se les puede imputar por “desobediencia grave a la autoridad”, lo que implica un año de cárcel y una sanción administrativa de hasta 600.000 euros.

“Pero no van a cumplir ni un año de cárcel y el pago de la multa tampoco se va a hacer porque presentarán algún tipo de contrato y no se podrá embargar nada ni pagarán nada”, ha explicado, ya que pronostica que se llegará a un acuerdo de conformidad al ser ciudadanos extranjeros y previsiblemente no tener antecedentes penales.

Por ello, confirma que estas acciones van a seguir proliferando y critica al Gobierno catalán de no haber intervenido en las 2.000 fiestas que se celebraron durante la Nochevieja. “Nosotros le mandamos un email con una listas de fiestas que se estaban organizando, lo más sorprendente es que solo localizasen cuatro”, ha sostenido.

El portavoz de la patronal del Ocio Nocturno ha censurado la “falta de respeto” por parte de la Generalitat hacia un sector que, debido a la crisis sanitaria, está en una “situación dramática porque están a punto de desaparecer el 80% de los locales legales de España” en un contexto en el que no hay ayudas directas y proliferan “fiestas en situaciones totalmente inadecuadas”.