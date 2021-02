Cierre de filas de los barones con Casado y Alejandro Fernández avisa: “El PP no es Bárcenas”

“Nunca he sido una avestruz, no me gusta esconderme cuando viene problemas”. Así ha empezado la “parte más personal” de su intervención el candidato del PP a la Generalitat, Alejandro Fernández, el único que ha mencionado explícitamente el nombre del extesorero. “El PP no es Bárcenas, el PP es Miguel Ángel Blanco y todos los valientes que dieron su vida por la libertad y por España”, ha reivindicado en su turno de intervención, la última de un acto junto a los barones territoriales y el propio Pablo Casado en L’Hospitalet.

Todos han intervenido por videoconferencia, con la presidenta de la Comunidad de Madris, Isabel Díaz Ayuso, mandando un mensaje claro: “Somos el enemigo natural del PSOE y por eso todo lo que está ocurriendo actualmente no es casualidad. Está todo perfectamente orquestado para intentar que sigan siempre en un proyecto donde cada vez ellos son más fuertes y los ciudadanos y España cada vez están más debilitados”, ha aseverado.

Tras las intervenciones de otros líderes regionales de los populares, como el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o el de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido Pablo Casado quien ha tomado la palabra con un discurso enfocado en reivindicar la labor e historia de la formación. En este sentido, ha remarcado estar “orgulloso” del PP “heroico” y ha repasado los escraches sufridos por el propio Alejandro Fernández en Cataluña, Dolors Montserrat o Alicia Sánchez Camacho.

“Estoy orgulloso del PP que nació en las aldeas, honesto, honrado, de los militantes que ponían su dinero para defender su ideal de una España mejor. Orgulloso del PP que tiene a cuatro de los siete padres de la Constitución, que construyeron la mejor España de la historia. Orgulloso del PP que pertenece a la familia que fundó la Unión Europea, la familia demócrata cristiana, conservadora y liberal”, ha aseverado Casado.

En una larga enumeración, ha mencionado también al “partido popular que ha creado siete millones de empleos cuando ha gobernado, el Partido Popular que ha parado cualquier plan secesionista, que puso el prestigio de España al nivel histórico que nunca habíamos visto. El Partido Popular que siempre ha mejorado la sanidad, la educación y las pensiones”. “El PP que es más necesario que nunca en toda España”, ha resuelto acto seguido para centrarse en denunciar la intención del PSOE en pactar con el independentismo, ya en clave más catalana, y mostrar su apoyo a Alejandro Fernández.