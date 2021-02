«Todos los empresarios de la restauración agrupados podemos hacer fuerza suficiente para salvar al sector»

Muchos son los negocios del sector de la restauración que se encuentran al límite de su viabilidad debido a la crisis generada por el coronavirus. El confinamiento, primero, y las restricciones en la actividad como medida de prevención de contagios, después, han llevado a muchos negocios a situaciones económicas realmente complicadas ante la pasividad de las administraciones, que apenas han ofrecido ayudas al sector. En este contexto, se miles de restauradores se han agrupado para presentar una demanda conjunta.

-¿Cómo se ha gestado esta iniciativa?

-Después de 11 meses desde el confinamiento y las posteriores restricciones, el sector de la restauración se ha ido ajustando y ha ido entendiendo que teníamos que aportar a la sociedad en la lucha contra la pandemia. En cualquier caso, esperábamos un apoyo por parte de las administraciones que no se ha producido y se ha generado un movimiento de presión por parte de la restauración en este sentido, pero como no nos han atendido y a la vista de que las asociaciones empresariales se han mostrado incapaces de lograr un acuerdo en esta línea, ha salido esta iniciativa a partir de la agrupación de restaurantes de Barcelona y Madrid. Hemos recurrido al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, especialistas en demandas colectivas, que han visto viabilidad a nuestra iniciativa, la cual, bajo el lema ‘lahosteleriadetodos.org’, se está extendiendo por todas España para conseguir una compensación económica.

-¿En qué se concreta la demanda? ¿Por qué concepto se va a presentar? ¿A quién va dirigida?

- Va dirigida al Gobierno por el periodo en el que éste decidía las medidas de restricción y a las Comunidades Autónomas en base a las medidas que éstas han tomado. La demanda se concreta en una reclamación de cantidades, que se calcula haciendo la media entre los resultados de 2017, 2018 y 2019 contra las resultados de 2020 y 2019, y la cantidad reclamada dependerá de los restaurantes que se unan a esta iniciativa. Se trata de una demanda de efecto directo por las medidas restrictivas adoptadas por la administración. Hayq ue tener en cuenta que en Alemania, por ejemplo, el Estado está pagando a los restauradores el 75% de la facturación del año anterior. Creemos que no van a aceptar nuestra petición y entonces tendremos que ir al Tribunal Supremo.

-¿Quiénes la suscribís?

-A título individual, restauradores de toda España, desde propietarios de restaurantes con tres Estrellas Michelín hasta tasquitas de pueblo. Por ahora ya somos unos dos mil, pero llegaremos a más. Estamos recibiendo muchas peticiones de información.

-¿Qué esperáis de esta acción? ¿Con qué objetivo la presentáis? Y ¿qué expectativas tienen los abogados al respecto?

-El objetivo primero es el de la dignidad. Se ha demostrado una altísima incompetencia por parte de la administración al poner en marcha unas restricciones que afectan a la actividad económica sin poner en marcha medidas para paliar sus consecuencias. Hay una parte importante de dignidad, porque nadie se ha acordado de la restauración cuando están liquidando un sector entero. Los abogados, por su parte, ven factible que ganemos la demanda a largo plazo, porque no va a ser una cosa de meses.

-¿No os ha quedado más opción que acudir a la justicia?

-Después de once meses, no hemos recibido ninguna propuesta por parte de las administraciones y, como ya he dicho antes, las asociaciones empresariales se han mostrado incapaces de lograr un acuerdo. Nosotros, aún habiendo puesto en marcha los trámites para presentar la demanda, siempre estamos dispuestos a sentarnos con quienes nos gobiernan para encontrar una solución conjunta. La situación para el sector de la restauración es muy extrema: en 2020, la facturación cayó entre un 70% y un 80% respecto al año anterior. No hay ningún sector económico que pueda aguantar eso. Todos los empresarios de la restauración agrupados podemos hacer fuerza suficiente para salvar al sector, que además tiene un gran peso en la generación de empleo.

-¿En qué momento del proceso se encuentra la demanda? ¿Habéis iniciado ya los trámites correspondientes?

-Ahora mismo estamos recogiendo los datos e información de aquellos restauradores que se han sumado a la demanda. El jueves está previsto presentar el primer lote de demandas y el 14 de marzo, coincidiendo con el aniversario de la declaración del estado de alarme, lo presentaremos todo. Creo que ahora, unos veinte días después de poner en marcha la iniciativa, somos en torno a dos mil los restauradores que nos hemos sumado a la demanda colectiva y creemos que llegaremos a bastantes miles.