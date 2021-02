Entrevista con Paula Domínguez: “Participar en ‘Tu Cara me Suena Todavía’ y ‘La Voz’ fueron grandes experiencias”

Paula Domínguez se está convirtiendo en una de las artistas más polifacéticas del panorama musical nacional. Con una carrera que avanza, ahora señala que lo que más le interesa es el pop flamenco, y ha dejado atrás su etapa con el grupo Aire.

Ha participado en concursos televisivos y en proyectos musicales con Santiafo Auserón y Rosalía, entre otros. No obstante, quizá lo que más le gusta son sus clases de canto “online”. Paula atiende a LA RAZÓN.

-Hola Paula, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo es tu día a día con la pandemia?

-Hola, pues ahora mismo bien de salud, por suerte. También es que me paso todo el día en casa, excepto cuando salgo a comprar comida o algunas cosillas por el barrio, así que estoy bastante encerrada. Mi día a día es aprovechar esta limitación de vida y de movimiento tan bestial que estamos enfrentando para trabajar online y grabar cursos nuevos online, reestructurar mi web, grabar canciones, componer... Todo queda en casa, como ves.

-¿Has aprovechado para escuchar mucha música? ¿Algunos descubrimientos?.

- La verdad es que no. Los meses fuertes de confinamiento tuve mucho trabajo. Tuve muchos alumnos de canto nuevos y el proceso de venta de mis cursos tambien me suponía invertir mucho tiempo así que no tenía apenas tiempo. En verano, si que me tomé algun fin de semana para irme a algún hotel rural dentro de Cataluña, pero poco mas porque seguía con las clases online.

-Cuéntanos como entraste en contacto con la música. Quienes fueron los primeros artistas que te gustaron?

Mi primer contacto con la música no lo recuerdo porque desde pequeña mi padre ya ponía mucha música en casa. Con 5 años cantaba la canción de Pedrito Fernández “La mochila azul” y con 8 ya quería ser cantante. Cantaba canciones de Mecano, Laura Pausini y Mariah Carey, todo el santo día.

-Repasa un poco tus inicios en la música.

-A la hora de finalizar el bachillerato, tenía claro que quería estudiar música en una ciudad grande. Miré de ir a la academia que tiene Paul McCartney en Liverpool, pero el nivel de inglés que pedían yo no lo tenía. Así que pensé en Madrid o Barcelona. Me vine a Barcelona finalmente con 18 años.

-Has estado en bastantes proyectos. Creo que Aire ya no existe. ¿Qué sucedió?.

-Aire ha sido el último proyecto como banda que he tenido. Vi la necesidad de lanzar canciones con mi propio nombre, fuera quienes fueran los músicos que me acompañaran, y también probar otro tipo de producciones, aunque no tenga super claro un sonido en concreto que me defina, pero actualmente voy canción por canción, porque siento que cada una me pide una cosa diferente.

-Explica tus clases de canto “online”.

-Hace 4 años lancé mi primer curso online y hace dos, el segundo. A partir de aquí, he ido combinando clases presenciales y online con alumnos de otros países y otras partes de España. El Covid ha hecho que lo haga todo online y la verdad es que me siento más cómoda con las sesiones online, porque es más fácil de gestionar y la otra persona está cómoda en casa. Si hay una anulación, no hay drama, porque una aprovecha el tiempo haciendo otra cosa...

-¿Qué tiene que hacer una persona que empieza a cantar?. ¿Qué les pides?.

-Que le eche ganas y paciencia. Cada uno tiene un ritmo de aprendizaje y unas capacidades de absorver lo que se entrena de forma diferente. Los resultados siempre van en función de la metodología y de la persistencia del alumno en la práctica.

-Cuáles son tus cantantes favoritos, y porqué?.

No tengo nadie en concreto que me alucine. Según épocas, me ha dado por Lauryn Hill, Rachell Ferrell, The Cranberries, Alanis Morrissette, Toni Braxton...Como ves, ninguna es jovencita que se diga. Yo absorvía mucho mas todo lo que escuchaba hace años. Ahora escucho música con un chip de análisis con objetivo de ser eficiente en las clases con los alumnos. Casi puedo decir que son ellos los que me hacen descubrir música nueva😅

-Háblanos también de tus discos favoritos. Escuchas música en soporte físico?.

- No, todo digital. Acabo de hacer limpieza de muebles en casa y he tirado muchos discos (siento decirlo). Porque no me gusta acumular. Todo está en la red.

-Has participado en programas de televisión.

-Sí, en dos. En “Tu cara me suena todavía” me lo pasé genial, y no nos hicieron firmar ningún contrato que impidiera que hiciéramos nuestra vida musical. En “La voz” fue distinto. Fue una experiencia muy chula porque fui con mis compañeras de Gavana y eso une, pero el contrato que firmamos me incomodó mucho. Tuvimos que estar un año desde su firma sin poder sacar nada nuevo. Yo tuve que paralizar un tema nuevo que íbamos a sacar con Aire... Y eso repercutió en el proyecto. Aún así, quise vivir la experiencia.

-Abarcas realmente muchos estilos, lo demuestran tus múltiples colaboraciones. ¿Hay alguno que te guste más? El flamenco y el jazz quizá?

- Ahora mismo estoy mas centrada en el pop-flamenco, pero quizá saque algo con sonidos mas modernillos y yo cantando aflamencado. El jazz lo dejé un poco aparcado hace unos años. A pesar de cantar soul, siento que el flamenco me da más identidad.

- ¿Qué tal las colaboraciones con Santiago Auserón y Rosalía?

-La gira con la Big Band del Taller de Musics y Santiago Auserón fue el primer proyecto grande en el que participé. Comencé como sustituta y me quedé fija. Hicimos unos cuantos conciertos, bastantes para la cantidad de músicos que había que movilizar. Pero es que ese proyecto sonaba muy bonito con la Big band. Con Rosalía hemos hecho conciertos, creo que tres. Fue en dos producciones del Taller de Musics, que como éramos alumnas del Superior nos convalidaban algunos créditos por los ensayos y los conciertos.

- ¿Qué prefieres, Rap, reggaeton o Rock?

- Si me das a elegir... El Rock, que tiene líneas vocales más melódicas e interesantes (también, por lo general, una armonía más rica).