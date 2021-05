Aragonès pide al nuevo Govern “compromiso” con la libertad de los presos el día de su estreno

El nuevo Govern de la Generalitat de Cataluña surgido a raíz de las elecciones del 14 de febrero ha echado a andar hoy oficialmente bajo la batuta de Pere Aragonès, nuevo president republicano en coalición con Junts, el partido de Carles Puigdemont. Y lo ha hecho con la toma de posesión de los nuevos 14 consejeros en un acto sobrio y sin algaradas, con las miradas repartidas entre el nuevo responsable de Economía, Jaume Giró, y el titular de Interior, Joan Ignasi Elena, y con el debate de los indultos descorchado por el propio Pedro Sánchez en el Congreso.

Así y con este telón de fondo, Aragonès no ha dudado en sacar el tema de forma indirecta en su discurso y ha reclamado al nuevo Ejecutivo catalán, su gabinete, “compromiso” con la libertad de los presos “y el retorno de los represaliados”, según sus propias palabras, y ha puesto énfasis en abordar “si más dilación” la resolución “del conflicto político” a través de la “amnistía y la autodeterminación”. En concreto, el republicano ha pedido no olvidar a “los compañeros y compañeras en la cárcel y en el exilio” y ha citado a varios: ha empezado por Carles Puigdemont para seguir con Oriol Junqueras, Carme Forcadell y los exconsejeros de la Generalitat, mentando sólo sus cargos y no sus nombres.

Y es que, a diferencia de su discurso de toma de posesión como president del pasado lunes, esta vez Aragonès sí ha incluido una referencia a sus “predecesores” en el Govern que ahora están “en la cárcel y en el exilio” al haber sido “represaliados” por haber llevado a cabo el referéndum unilateral del 1-O.

Además, el president de la Generalitat ha pedido a su Govern trabajar “incansablemente” para resolver el conflicto con el ejercicio de la autodeterminación y la amnistía, y para impulsar la transformación que, a su juicio, necesita la sociedad catalana. “Os quiero dar las gracias por comprometeros con el país, con vuestra vocación de servicio público. No es fácil implicarse ni asumir responsabilidades como la que hoy se os encomienda en un contexto como el actual y menos si la ambición compartida es romper con la mera gestión y comenzar a proyectar la Cataluña del futuro basado en la prosperidad, bienestar, libertad y felicidad para todos”.

Sin referencias a la Constitución ni al Rey

Los nuevos integrantes del Ejecutivo han ido prometiendo su cargo, respondiendo a la pregunta que les formulaba uno por uno el president, sin referencias a la Constitución ni al Rey: “¿Prometéis cumplir fielmente las obligaciones del cargo que asumís al servicio de Cataluña y con lealtad al presidente de la Generalitat de Cataluña?”.

Los consejeros son Jordi Puigneró (vicepresidente y titular de Políticas Digitales y Territorio, hombre fuerte de Puigdemont en el Ejecutivo), Laura Vilagrà (Presidencia), Roger Torrent (Empresa y Trabajo), Jaume Giró (Economía y Hacienda), Tània Verge (Igualdad y Feminismos), Victòria Alsina (Acción Exterior y Transparencia), Josep González Cambray (Educación) y Gemma Geis (Investigación y Universidades).

También han prometido su cargo Teresa Jordà (Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural), Josep Maria Argimon (Salud), Joan Ignasi Elena (Interior), Violant Cervera (Derechos Sociales), Natàlia Garriga (Cultura) y Lourdes Ciuró (Justicia), además del secretario del Govern, Xavier Bernadí.