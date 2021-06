La madre de Sant Joan Despí drogó a su hija antes de matarla

Los Mossos d’Esquadra siguen investigan la muerte de una niña de cuatro años en Sant Joan Despí. La principal hipótesis es que la madre mató a la menor dándole una sobredosis de medicamentos, y después traó de suicidarse, por lo que sigue en el hospital en estado grave. Permanece detenida por los agentes de la Policía Autonómica.

El caso está bajo secreto de sumario, se han dado a conocer algunas primeras informaciones de la investigación. El primer aviso lo dio el ex marido de la mujer, cuando fue a recoger a la menor al colegio y le han informado de que no había asistido a clase, según explican fuentes policiales. Al ver que tampoco lograba contactar por teléfono con la madre o la menor, avisó a su ex suegra de que no sabía nada de ellas. Esta junto a su otra hija acudieron al domicilio, con el macabro hallazgo.

En el domicilio estaban la madre y a la menor en la cama, aparentemente sin vida, según esas mismas fuentes. Había medicamentos y notas de despedida. La presunta autora de los hechos trabajaba en una farmacia, por lo que tenía fácil acceso a todo tipo de productos de esta índole. Tiene 35 años, es de nacionalidad española, y pudo ser ser reanimada in extremis.