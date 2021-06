Las 10 frases de Pujol sobre la corrupción

Jordi Pujol ha reaparecido con la publicación de un libro-entrevista en “Ediciones Proa”. Entrevistado por el periodista Vicenç Villatoro, el expresident de la Generalitat, prácticamente retirado de la vida pública, aborda extensamente en un capítulo el dinero en Andorra no declarado a Hacienda que confesó en julio de 2014 y que comportó un tsunami de críticas.

Sobre la influencia de su confesión en su obra política: “Hay mucha gente que vio el tapiz con el borrón. Y unos creen que se puede perdonar, que es un error humano, que la perfección no existe o que es muy difícil. O, simplemente, que el resto del tapiz ha quedado muy bien y que, a pesar de todo, sigue siendo valioso. Otros creen que no, que el borrón estropea el tapiz. También hay a quien no le gustaba el tapiz, en general, i ahora el borrón les sirve de excusa para criticarlo entero”.

Sobre el dinero de la herencia: “Hacía años que había aceptado que hubiera una herencia, o un depósito importante, de dinero en el extranjero. No propiamente dinero mío, pero yo no había informado a las autoridades tributarias españolas. Este dinero no procedía de ningún soborno ni estaba relacionado con la política. No lo utilicé ni lo gasté”.

Sobre las críticas contra su figura: “Las campañas contra mí y contra CDC comenzaron muy pronto. De hecho, desde el día siguiente de las primeras elecciones al Parlament, con la clara e inesperada victoria de CiU”.

Sobre la corrupción: “Lo que digo es que, por parte mía, no ha habido corrupción. Por otra parte está demostrado que, desde que me dedicó a la política a fondo, desde 1974 y, sobre todo, desde que fui presidente, no incrementé mi patrimonio”.

Sobre investigaciones en el pasado contra su figura que se saldaron sin haber encontrado nada: “En ningún caso intervine ni di vía libre a actuaciones corruptas, ni me beneficié. Por tanto, hurgaron en un filón que estaba vacío. Como muy rotundamente dije en el Parlament, yo no he sido ni soy un corrupto. No hice servir en ningún caso mi situación política para extraer beneficio económico”.

Sobre la corrupción de Convergència: “Puedo admitir que pueda haber casos en que ha habido actuaciones incorrectas y punibles. Tal como están montadas la política, la Administración y la sociedad en Cataluña y España (y también en otros países), es verosímil que haya actuaciones no legales, incorrectas y punibles”.

Sobre la rehabilitación de su figura política: “Una vez superadas las etapas de encarnizamiento político y partidista, a veces las imágenes se recuperan. Podemos hablar de aquí a diez años”.

Sobre las explicaciones dadas hasta ahora: “Las explicaciones que debía de dar ya las he dado a quien se las tenía que dar, que, sobre todo, es la justicia y, aunque no fuera obligado, también el Parlament”.

Las disculpas: “Pido perdón. Que no es bien bien indulgencia a quien me pudiera castigar. Sí que pido a las personas próximas a quien debería de haber evitado que se encontrasen en la situación en la que se encuentran. Y también he de pedir perdón al hombre joven que yo era hace cincuenta o sesenta años. Y a mí país. No con ánimo de rehabilitación. Simplemente, perdón”.

Inquietud: “Intento resistir la ofensiva de desprestigio que me abocan encima. Esto se podrá dilucidar mucho mejor en su momento, pero en todo caso, desde ahora puedo decir que no es esto lo que realmente me angustia. El sentimiento de culpabilidad me viene de haber cometido, no por codicia pero si por miedo, por debilidad, una falta que no debería de haber cometido”.