Esquerra se abre a votar igual que JxCat en los presupuestos del Estado

Pedro Sánchez no va a tener fácil la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Esquerra, su socio preferente, está atada al compromiso de investidura de Pere Aragonès que adoptó con JxCat de coordinarse en el Congreso y eso la obliga a buscar una posición común de cara a las cuentas de 2022. De momento, los republicanos se han mostrado bastante proclives a negociar con el Gobierno, pero también se verán condicionados por las altas exigencias que impondrán los posconvergentes.

Así, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que ha restado importancia a los cambios en el Gobierno -considera que es más importante el qué que el quién- y ha evitado entrar a valorarlos, ha asegurado que “aún es pronto para valorar” los presupuestos porque no hay propuesta, pero también ha sugerido la predisposición del partido a negociarlos: “Lo que tenemos clarísimo es que donde se discutan los intereses de Cataluña, ahí estará Esquerra para defenderlos”.

En cualquier caso, ha dejado claro que trabajarán para “cumplir con el acuerdo” de buscar consensos con JxCat para adoptar una “posición común” que sirva para defender los intereses de Cataluña. “Es un compromiso que tenemos: coordinarnos al máximo y trabajaremos para hacerlo posible desde la óptica de ser útiles a la gente”, ha afirmado Vilalta, que también ha llamado a los partidos independentistas a buscar en los próximos días y semanas el consenso para acudir a la mesa de diálogo con una posición común.

En este sentido, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, también ha reclamado unidad a Esquerra para hacer un “frente común” en Madrid de cara a los presupuestos y ha pedido que se aproveche el momento de “debilidad parlamentaria” de Pedro Sánchez. “Tenemos a un Sánchez que se ha quedado solo en el Congreso”, ha dicho. “Es el momento de tejer complicidades con todos los partidos independentistas en lo que sea de interés para Cataluña”, ha añadido.

“Sería un error no aprovechar la debilidad parlamentaria y, por tanto, no negociar conjuntamente unos presupuestos que corrijan el déficit fiscal y la falta de inversión en infraestructuras. Sería un error garantizarle unos presupuestos a Sánchez cuando aún no sabemos si esta dispuesto a sentarles en la mesa de diaogo co voluntad real de negociación”, ha advertido, tras criticar que el actual gobierno socialista no se ha diferenciado de los anteriores del PP en el trato al independentismo.

En cualquier caso, en JxCat también se toman con recelos el giro de Esquerra porque recuerdan que, hasta ahora, no había tenido predisposición a negociar una posición común en materias sensibles para el Gobierno, como los presupuestos de 2021, los estados de alarma o los fondos europeos.