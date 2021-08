Esquerra exige la presencia de Pedro Sánchez en la primera reunión de la mesa de diálogo

En Esquerra andan inquietos en los últimos días sobre el futuro de la mesa de diálogo. En la sala de máquinas de los republicanos consideran que el Gobierno no está exhibiendo demasiada voluntad por avanzar en la negociación, que arrancará a partir del 13 de septiembre, y exigen gestos para cerciorarse de que sí volcarán sus esfuerzos en la mesa de diálogo: en este sentido, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha pedido hoy que Pedro Sánchez esté presente en la primera reunión, tal y como también estará Pere Aragonès, para “ratificar” su intención de solucionar el “conflicto político”.

“Es necesario que el Gobierno español en pleno, con el presidente Sánchez al frente, se siente en la mesa de negociación y ratifique la voluntad política de iniciar un proceso de negociación del conflicto político. Para mí es imprescindible. Si no, estaríamos en una situación clarísima de crisis en este proceso”, ha afirmado Rovira en una entrevista en “Catalunya Ràdio”, quien ha repetido que la voluntad del independentismo pasa por exigir la autodeterminación y la amnistía.

La intención de los independentistas pasa por conseguir esos dos planteamientos, pero, si no se puede y la mesa de diálogo fracasa, también ha dicho que permitirá ganar “legitimidad” al independentismo de cara al exterior ya que entiende que habrán superado la etapa de diálogo y podrán afrontar otras vías con más argumentos.

Rovira, que se encuentra en Suiza fugada de la Justicia española (está procesada por un delito de rebelión y a la espera de juicio), ha reivindicado que la vía de Esquerra está dando ya sus frutos porque “muchas cosas se están moviendo”. “Pasan más cosas de las que realmente podríamos haber llegado a imaginar”, ha señalado, en referencia también a que el Govern ha conseguido sentar en la mesa al Gobierno.

No obstante, también ha cargado duramente contra el resto de actores independentistas (JxCat y CUP) por la actitud escéptica que están mostrando hacia la mesa de diálogo. “¿Por qué los independentistas le hacemos el trabajo al Gobierno español y, en vez de hablar de una mesa de negociación del conflicto político, hablamos de una mesa de diálogo? Eso es lo que quiere el Gobierno”, ha dicho. “Cada vez que usamos esta terminología, ‘mesa de diálogo’, creo que rebajamos y abaratamos la posición del Govern. No queremos que el Govern vaya a esta mesa de negociación solo a hablar, a dialogar y a pasar el tiempo. Lo que defendemos es que el Govern presente el conflicto político”, ha añadido.

Si no hay cambios, la reunión de la mesa de diálogo se celebrará la semana del 13 de septiembre, justo después de la Diada. No obstante, también es cierto que, de momento, no se han producido avances para su preparación ni entre Gobierno y Generalitat ni en el seno del propio independentismo.