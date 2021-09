A los seguidores de La casa de papel

Ante todo, mi reconocimiento, como espectador, a una serie de ficción magnífica, espectacularmente bien hecha, y con unos guiones extraordinarios.

Pero es eso una serie de ficción, lo digo porque en la vida real los policías son los buenos y los atracadores los malos y ni los buenos son unos inútiles, ni los malos suelen ser tan listos.

Para que nadie piense que hablo de oídas, he defendido en mi vida a dos coroneles y a un teniente coronel que lo fueron del CESID o del CNI y les aseguro que se parecen al coronel Tamayo de la serie, lo mismo que Puigdemont a Winston Churchill.

También he defendido GEOs de la Policía Nacional y eso de que ahora entro, ahora no, ahora voy y abajo me quedo después de cinco temporadas, como que no va así en la realidad.

También he defendido a inspectores e inspectoras de policía, en la serie dos personajes femeninos fascinantes, pero que se pasan de los buenos a los malos como quien cambia de camiseta, para que se hagan una idea de lo de estas inspectoras en la serie, tiene más imaginación que cualquier historia de esas del Cervantes catalán o los romanos mindundis antes de llegar a Cataluña.

Por si fuera poco, conozco bien a los guerrilleros, a los boinas verdes a los que dediqué mi anterior artículo y miren, pueden creerme, eso de que para una operación voy escojo a los que yo quiero que resultan ser una panda de tarados, tiene menos sentido de la realidad que el guardia forestal al que el gran Octavi le dijo lo de “la república no existe”.

Todo esto sin contar que a nuestros GEOs o a nuestros boinas verdes les dura hacer caer a una banda de atracadores menos de un capitulo, y el profesor al CNI o la Policía Nacional lo que les queda del capítulo a los GEOs y a los boinas verdes.

En fin, magnifica serie, extraordinaria ficción, pura y simplemente ficción y entretenimiento.