El IV Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon, que analiza el estado de salud, el estilo de vida y los hábitos y conductas relacionadas con la salud y el bienestar emocional de los españoles, revela que se ha incrementado la automedicación entre la población, siendo Cataluña la segunda Comunidad Autónoma en la que esta práctica es más frecuente.

-¿Qué porcentaje de la población reconoce automedicarse? ¿Ésta es una tendencia al alza?

-La cifra de españoles que se automedica asciende hasta el 24%, es decir, casi uno de cada cuatro españoles reconoce automedicarse sin prescripción médica. En este contexto, y teniendo en cuenta que en 2020 hubo una considerable reducción, este año sí que apreciamos un ligero repunte de 1,3 puntos porcentuales. Este leve aumento nos indica que no podemos bajar la guardia porque, aunque la pandemia nos volvió más responsables y cautelosos a la hora de cuidar nuestra salud, con la consiguiente reducción de prácticas tan peligrosas como la automedicación sin supervisión de un profesional médico, la progresiva vuelta a la normalidad no puede hacer que retomemos hábitos tan preocupantes como éste.

–¿Cuál es el perfil de la persona que lleva a cabo este tipo de prácticas? ¿Éste también ha cambiado o se mantiene respecto a años anteriores?

-En el estudio, podemos apreciar, en primer lugar, una diferencia entre géneros, ya que las mujeres son más propensas que lo hombres a automedicarse, (un 28,2% vs 20,5%). Por otro lado, teniendo en cuenta la edad, podemos observar que los jóvenes entre 26 y 40 años son los que más recurren a esta práctica, mientras que los mayores de 65 años son los que menos lo hacen. Además, otra diferencia curiosa se aprecia en el contexto laboral, y es que, la automedicación es más frecuente entre las personas que tienen empleo (26,9%) frente a las que no (21,7%).Comparando con el año anterior, sí que hemos visto un cambio de relevancia en el género, pues el año pasado fueron los hombres los que más reconocieron automedicarse. Lo que sí que vemos es menos automedicación entre las personas que mejor valoran su vida. Asimismo, las personas que puntuaron su estilo de vida por encima de 8 no se automedicaban.

-¿Qué argumentos esgrime quien se automedica para justificar esta conducta?

-En este sentido, hay tres factores determinantes para que los españoles decidan automedicarse. Según el informe, el principal motivo, representando a un 40% de los encuestados que se automedica, es por considerar saber lo que va a recetar el médico. La segunda razón para hacerlo es no considerar que la enfermedad que se padece sea lo suficientemente grave como para hacerlo. El tercer motivo, ya más lejano, con un 17,6% de los encuestados, sería la larga lista de espera para obtener una cita médica.

-¿Cuáles son los medicamentos que más se automedican? Y, ¿para qué tipo de dolencia suelen ser? ¿Son los mismos que antes de la pandemia?

-El 71,5% toma medicamentos destinados a paliar síntomas o dolores ocasionales no asociados a una enfermedad. Éstos serían algunos como los dolores de cabeza o musculares, problemas de estrés o de insomnio, y el 53,3% para enfermedades leves ocasionales (como resfriados o catarros). Nos llama la atención porque en 2020 eran los medicamentos para enfermedades leves los que lideraban en cuanto a automedicación se refiere, representando a más del 70% de los encuestados, viéndose una considerable reducción este año. Por su parte, aquellos medicamentos destinados a tratar enfermedades crónicas o síntomas psicológicos son comprados por el 9% y el 10% de los encuestados sin receta médica. Lo que observamos es que, en la mayoría de los casos, los medicamentos más consumidos sin prescripción son de tipo antiinflamatorios/analgésicos (76,9%), seguido de antibióticos (12,9%) y ansiolíticos y/o antidepresivos (11,1%).

- ¿De qué se valen estas personas para decidir qué medicamento es el más apropiado para los síntomas que padece sin consultar a un profesional?

- Es en este punto donde encontramos una tendencia preocupante, la de utilizar productos por prescripción de un influencer o famoso, es decir, personas ajenas a la profesión. Si bien es cierto que suelen ser productos para tratar enfermedades leves, como catarros o suplementos vitamínicos, no dejamos de estar tratando un tema de salud. Además, vemos una diferencia considerable entre hombres que afirman recurrir a este tipo de referentes hasta un 23,3% frente al 17,9% de las mujeres.

-¿Existen diferencias en cuanto a la automedicación por comunidades autónomas?

-Efectivamente, la principal diferencia la observamos en los principales núcleos urbanos. Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona afirman automedicarse en un 33% y 28%, respectivamente, destacando que la capital ha duplicado la cifra este año.

-¿Cuáles son los riesgos de automedicarse?

-El consumo de una medicación incorrecta y sin control médico puede llegar a complicar el cuadro clínico del paciente, además de poder generar intoxicaciones si las dosis son elevadas, entre otros efectos de riesgo que esta práctica puede ocasionar en la salud de las personas.