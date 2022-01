Vídeos: palizas y brutalidad en las discotecas de Mataró

Los Mossos d’Esquadra investigan la agresión a un joven por parte de dos porteros de una coctelería este pasado sábado por la noche en Mataró. Este hecho no es nuevo, según se denuncia en las redes sociales. En los últimos meses han habido palizas, homofobias, e incluso intentos de linchamientos.

"portero de una cocteleria de Mataró por estar subido en el muro de al lado de la cocteleria, cuando ya había bajado del muro y sin defenderse" pic.twitter.com/1SJrpkEIcW — BCN LEGENDS (@bcnlegends) January 30, 2022

Según se ha podido saber, la paliza se produjo en el exterior de Mardé, un local ubicado en la calle Puig i Pidemunt, 12, de la capital del Maresme. Las imágenes han sido compartidas en los canales de Telegram e Instagram del grupo ‘BCN Legends’.

En el vídeo se puede observar como los vigilantes dan patadas y puñetazos al joven mientras está tendido en el suelo. Mientras uno de ellos continúa agrediéndolo, otro lo agarra de una pierna y lo arrastra por el suelo. El chico no puede siquiera defenderse. Antes de abandonarlo sobre la acera, el segundo de los porteros le propina un salvaje puntapié en la cara y lo deja noqueado.

Esto paso ayer en la discoteca cocoa Mataro pic.twitter.com/5nNcRv1Fr6 — BCN LEGENDS (@bcnlegends) November 13, 2021

Por estos hechos, los Mossos d’Esquadra han recibido ya una denuncia que están tratando como un supuesto delito leve de lesiones.

Además, la Policía Local de Mataró detuvo la madrugada del domingo 14 de noviembre a un joven de 20 años y vecino del vallès Oriental tras amenazar con encastar su coche en la puerta de la discoteca Cocoa la misma localidad. Según relataron fuentes del cuerpo policial, el joven se encontraba de fiesta dentro del local, pero fue expulsado y, tras ello, amenazó con que empotraría su coche contra el club. De las palabras pasó a amagar con los hechos. Efectivamente, subió a su vehículo, lo encaró a la entrada de la discoteca y aceleró, pero frenó antes de llegar a impactar con ninguna persona ni objeto.

Aunque corrió el rumor de que había llegado a impactar contra la entrada de Cocoa, fuentes policiales aseguran que “la acción de encastar no se produjo”, aunque eso no supone que no hubiera habido riesgo real ni que no fuera una acción punible, motivo por el cual fue detenido. “Si hubiera querido, hubiera podido encastar el coche. La acera no tiene ni bordillo”, apuntan las mismas fuentes.

En varios vídeos difundidos en redes sociales , se ve al joven dar marcha atrás con su coche después de estar cerca de la puerta del recinto y cómo seguidamente alrededor de una decena de personas se avalancha contra el vehículo, le propinan golpes e incluso llegan a abrir algunas puertas en busca del conductor. Por su parte, el joven no denunció estos golpes.

Además, un chico gay denunció un posible caso de homofobia en otra discoteca de la capital del Maresme, Classic, situada también en una de las zonas de ocio nocturno. Una decena de hombres le insultaron, sin que, según aseguró, nadie de seguridad le echara un cable.