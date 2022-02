El juez mantiene la imputación a Colau por presunta corrupción pese al recurso de la alcaldesa

El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha rechazado archivar la querella contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por el otorgamiento de subvenciones a entidades sociales y mantiene la citación para que vaya a declarar el 4 de marzo. La semana pasada, la defensa de Colau presentó un recurso para que se archivara el caso alegando que no había ningún indicio contra ella y que la fiscalía ya había archivado un caso similar. La alcaldesa, en concreto, está siendo investigada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público

En la resolución judicial, que ha avanzado El Periódico, el magistrado dice que el recurso que ha presentado la alcaldesa supone “una declaración exculpatoria” y que, por eso, ya ha sido citada. Además, apunta que si se ha abierto una investigación es porque hay unos hechos que “indiciariamente” pueden ser constitutivos de delito pero “no implica nada más”.

El juez también razona que aunque la fiscalía haya archivado una denuncia por un caso similar no significa que los hechos no puedan ser delictivos y que esa decisión no puede equipararse a la que pueda tomar un juez de instrucción. Y concluye que si después de la investigación que se ha abierto se entiende que los hechos no son constitutivos de delito, se archivará el caso.

Fuentes municipales han explicado que el equipo jurídico se quiso adelantar y enviar al juzgado ocho informes técnicos (entre ellos uno del secretario municipal sobre cómo se otorgan las subvenciones) para que tuviera toda la información antes de la declaración, con el convencimiento de que la causa será archivada. Sin embargo, recuerdan que desde el primer día, tanto la alcaldesa como su defensa trabajan con la certeza de que se irá a declarar.