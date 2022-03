La Cifra Negra; “En España el Hard Rock se ve pasado de moda”

La formación la componen el vocalista Marco Cruz Zenito, Daniel Ortín a la batería y Rafa de la Torre a las guitarras y bajo, y nos han sorprendido con su hard clásico y fuerte con su segundo disco “Palacio de Sombras”, tras la sorpresa que supusu su debut “Síndrome de Estocolmo”. The fish Factory ha publicado el disco de estos músicos curtidos en mil de batallas, o más. ; aunque es justo reseñar que en este disco la grabación del bajo ha sido compartida por el propio Rafa de la Torre y el anterior bajista, Gustavo Sosa.

- La pregunta es casi obligada, ¿cómo os ha afectado la pandemia para grabar “Palacio de Sombras”?

- En todo, en cómo se ha grabado y también en el producto final.

- Quizá el estar más encerrados, saliendo menos, os ha beneficiado.

- Sería muy osado ver alguna ventaja en la pandemia, de hecho, si no fuera por la pandemia, no tendríamos acabado aún este disco, pero sí habríamos dado salida al primero como merecía. ¡Ahora toca promocionar en directo los 2 discos a la vez! Todo el disco excepto la preproducción de baterías ha sido producido en home studio mediante envíos de ficheros, prueba y error… y mucha comunicación. De hecho, nuestro anterior bajista nos dejó por culpa del desánimo causado por la pandemia, es por eso que la mayoría de los bajos los hace Rafa y a partir de ahora Pep Grau, que llegó en la fase de masterización del disco.

- Es muy bonito el nombre del disco. ¿De dónde sale?

- Está muy ligado al concepto de “jaula de oro”. Durante la pandemia podías tener todas las comodidades que te pudieras permitir, pero nunca la libertad. Ese mismo concepto se maneja en la canción que le da título, sobre la violencia de género y con ella se quiere dar importancia al empoderamiento a la hora de abandonar una relación tóxica, cosa que a veces por miedo o falta de seguridad, otras por responsabilidades en común, no se da.

Y faltaría otro factor más, el “Síndrome de Estocolmo”, hacia el captor, término que está presente en el título del anterior disco y en una canción de este, pero con una acepción más global.

- Sí que se nota más oscuridad, ¿no?

-Sí, es un disco con muchas sombras y pocas luces, pero en muchos casos la luz se vislumbra con un cambio de actitud ante la vida, como en el tema “Sigue tu Instinto”. También hay denuncia sobre episodios de la historia que no deberían volver a ocurrir, pero la humanidad tiene mala memoria y siempre acaba olvidándose de sus errores. Me estoy refiriendo a temas como “En Línea Recta”, o “La Cifra Negra”, pero también en “No Vamos Bien”, que trata de cómo estamos tratando al planeta y seguimos en nuestros trece.

- Me encantó vuestra etiqueta de AOR urbano, pero ahora la música es diferente. Habéis mezclado bastantes estilos.



- Sí, hay hard rock progresivo en temas como “En Línea Recta” o “La Cuerda”, aires orientales en “Jericó”, Pop disfrazado de “hard rock” en “Palacio de Sombras”, country acelerado en “No Vamos Bien”, cuasi-metal en “Síndrome de Estocolmo” y funk rock en “Suscríbete al Canal”. Pero pones todo eso en la batidora y la esencia sigue siendo “La Cifra Negra”. Somos muy inquietos musicalmente, eso no creo que cambie. Creo que el AOR sólo se muestra ligeramente en “Sigue tu Instinto”, está en nuestro ADN pero hemos abandonado un tanto esa dirección en parte porque hemos visto otras sonoridades que se nos dan mejor al ser una banda sin teclista. Al final es hard rock diverso y elaborado, con melodías y armonías muy cuidadas y fácil de escuchar.

- ¿Esta mezcla será a partir de ahora la marca de la casa de La Cifra Negra?

- Creo que sí, aunque cualquiera sabe. Estoy seguro de que repetiremos palos, como ya hemos hecho con el funk rock, el progresivo y el AOR de un disco al otro.

- Es evidente que os gusta el Hard Rock, ¿podéis elegir 5 discos favoritos de este estilo?

- Por ejemplo: Deep Purple “In Rock”, Led Zeppelin “Led Zeppelin II”, Queensryche “Operation MindCrime”, Aerosmith “Pump”, Blue Oyster Cult “Fire of Unknown Origin”. Pero es que hay tantos….

- ¿ Cómo veis el estilo en España?, no parece pasar por un momento muy popular.

- No existe una promoción activa hacia el gran público. Se considera pasado de moda, y a parte la gente que lo sigue suele pensar que el idioma del rock es el inglés. Sin embargo, hay montones de bandas con músicos de nivel, aunque también los hay de baja calidad ya que hoy en día es más fácil montar una banda con respecto a hace 30 años. Separar el grano de la paja es harto complicado para el oyente final. Así es difícil despuntar. Los tributos se llevan la mayor parte del mercado de los directos, es la elección de un público que no tiene paciencia para elegir entre tanta propuesta y se decanta por un valor seguro.

-Me intriga nuestra ciudad, Barcelona. Es la capital indie y de la electrónica... ¿no podéis hacer nada para cambiarlo?

- La única opción que está en nuestra mano es renovar el género con propuestas innovadoras y ofrecer la máxima calidad. Pero ya hay grandes bandas! Tenemos bastante festival de metal, sobre todo de pequeñas promotoras como asociaciones de rock que son muy acérrimas del género y unos cuantos medios digitales. También tenemos el Rock Fest, el Ripollet Rock o el Calella Fest, que siempre miran hacia afuera por las razones que mencioné anteriormente. Pero las grandes apuestas nunca se direccionan hacia el rock, hace tiempo que no se escucha rock en eventos como la Mercé. Ni siquiera para la música cantada en catalán que suele tener más salida en festivales. Esto explica que las bandas de rock duro cantado en catalán sean minoritarias.

- ¿Cuáles son vuestros referentes nacionales?

- No tenemos una gran influencia directa de bandas nacionales, pero sí que hemos seguido a gente como O’Funkillo, El Dorado, Dry River con su concepto progresivo y últimamente Santi Leal que nos ha sorprendido. Todos bastante underground pese a la gran calidad que atesoran. Pero no quiere decir que no simpaticemos con otras bandas como por ejemplo Barricada, Rosendo, Baron Rojo… Aparte de las bandas en las que militó Dani (batería) como Chivo Chivato o La Cabra Mecánica.

- Muchas gracias y felicidades por el disco.

- A vosotros! Gracias por la entrevista! Un abrazo!.