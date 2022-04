Nat Simons: “’Felina’ es la versión femenina de Ziggy Stardust”

Un periodista musical no tiene la oportunidad cada día de hablar con la mujer más talentosa y poderosa del Rock nacional. Pues ha ocurrido, y con una Nat Simons en mejor forma que nunca. Su último disco, “Felina”, es una de las mejores reconversiones que se han visto en la música de nuestro país. El inmortal Ziggy Stardust está orgulloso.

- Hola Nat! qué tal te encuentras estos días, y que estás haciendo?

Hola Joan, estos estos días estoy organizando el concierto de presentación de Felina en Madrid, que es el día 28 de abril en la sala Cool. Se pueden comprar los tickets aquí: https://my.weezevent.com/nat-simons-en-la-sala-cool?fbclid=IwAR32ooR3PkZpE5qn9URXT-fz_c-hEKtAqPyjB2IoIUlUOstKFAoyuKB2Log

Luego ya vendrán más conciertos. Espero que pronto pueda anunciar las fechas, la verdad que estoy muy emocionada con el directo de este disco y por supuesto presentarlo en Barcelona.

- Pregunta obligada: ¿cómo has vivido la pandemia a nivel personal y musical?

A nivel personal lo he pasado muy mal. Tuve a varios familiares ingresados y pasé mucho miedo con el maldito virus. A nivel músical me ha obligado parar en lo que son los directos, llevo dos años sin tocar mis canciones y eso pesa mucho psicológicamente… Sin embargo, para crear y componer no fue tan malo porque me he centrado mucho más. Lo que está claro es que me ha pillado en un momento de despegue en mi carrera y retrasar todo el lanzamiento y la gira no me ha venido nada bien. Espero que no sea determinante.

- Tras el anterior disco, “Lights”, había preparado un cuestionario basado en moteles, carreteras polvorientas y The Jayhawks… pero parece que la situación ha cambiado! Amo por igual el Country Rock y el Glam, por decirlo a grandes rasgos, pero ¿qué te ha llevado a esta evolución?

- “Vine del campo y llegué a la gran ciudad”, si esto fuera un viaje ahora estoy ahí. Me ha llevado a este lugar mi nuevo lenguaje y lo que cuento, el momento de mi vida en el que estoy, la madurez y el querer experimentar con nuevos sonidos. He obtenido inspiración de nuevas influencias como la de Bowie o Marc Bolan, también de PJ Harvey… Sin dejar de lado tampoco a Tom Petty, Ryan Adams o Sheryl Crow, por ejemplo.

- ¿El cambio se ha debido a algún artista, disco, o hecho puntual?

- El cambio ha venido dado por muchas circunstancias. Mis letras, lo que cuento ahora es mucho más crudo, sin pelos en la lengua, más emocional y eso me ha influido a la hora de cambiar el sonido y mi imagen, más agresivos. Estaba en otra etapa de mi vida cuando compuse este disco . El viaje que hice en 2018 me cambió personalmente. Viví cosas tan fuertes que ya no era la misma persona y necesitaba expresarlo con las canciones. El rock más salvaje y visceral, el glam y la sensualidad se apoderaron de mí para contar todas estas historias. Después hubo ciertos artistas que me ayudaron para la inspiración en todo lo conceptual.

- “Felina” es un personaje, a lo Alice Cooper o Ziggy Stardust?

- Eso es, Felina es una especie de Ziggy Stardust desde una visión femenina pero con otra historia, aún no se sabe qué pasará con el personaje. Respecto a Alice Cooper, si, puede ser un poco así. Ya que que “Felina” cobrará vida en el escenario pero yo sigo siendo Nat Simons.

-Puedes escoger tus 5 discos favoritos de Glam Rock?

- El debut de New York Dolls, “The Slider” de T-Rex, “Ziggy Stardust” David Bowie, Cualquiera de Joan Jett, “Alive” de KISS.

- Es más que evidente la gran acogida que ha tenido el disco, y aparece en las mejores listas de lo más destacado del año. ¿Estás satisfecha con todo esto? ¿Ha cambiado tu vida?

- Estoy satisfecha con la acogida, eso seguro, lo único que ahora necesito es llevar este disco a los escenarios. “Felina”, sin salir de gira, es como una pantera en una jaula. Creo que sí ha cambiado mi vida ¡y veremos si es para mejor cuando empiece a tocar!

-En el disco hay bastante también de rock alternativo. ¿Te marcaron mucho los 90? ¿Y cual de sus facetas? ¿Grunge, Rock Industrial, Rock clásico americano...?

- Si te soy sincera estoy más metida ahora en la música de los 90 de lo que realmente lo estaba en aquella época. Porque al final, al ser la mayor de dos hermanos, no tenía nadie a mi lado que me enseñara ese tipo de música. La música que escuchaba en mi casa era la que me ponían mis padres que mayoritariamente era rock de los 60 y 70 (Neil Young, Crosby Still and Nash, The Band) o artistas británicos de la época como The Beatles o Cat Stevens. Por parte materna todo el funk de los 70 y 80 como Michael Jackson, Stevie Wonder… que me los ponía en clases de baile (ella era mi profesora). El rock alternativo de los 90 lo descubrí más tarde y me encanta, sobre todo gracias a artistas como The Jayhawks, The Wallflowers o Ryan Adams si pensamos en la vertiente más clásica. De rock alternativo de aquella época puedes encontrar en mi álbum influencia de artistas como Pj Harvey, Smashing Pumpkins o el Manson de “Mechanical Animals”, aunque ahora esté muy mal visto (risas).

- Eres del día a día en tu carrera, o cómo te imaginas en 10 años?

- Soy totalmente del día a día. No sé si es un defecto o una virtud pero no soy esa clase de persona que piensa a largo plazo y que ahorra para su jubilación, tal vez por eso soy tan espontánea y vivo cada día casi como si fuera el último. Sí que trato de ponerme metas como de año en año, y me gustaría ahora aprovechar más el tiempo, componer más, sacar discos y canciones más a menudo…

- Aparte de las personas que amo, la música es lo más importante en mi vida. Sobre todo, en los momentos tristes. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Qué es la música para tí?

- Para mí la música lo es todo. Tanto que casi hasta determina mi estado de ánimo y mi relación con todo lo demás. El otro día por ejemplo me cambió el estado de ánimo porque conseguí acabar una letra de una canción o porque me salió una nueva melodía bonita, esos detalles son los que me hacen feliz. Crear música me hace sentirme mejor y compartirla con la gente también.

- ¿Puedes escoger la canción que más te emociona?

-Oh, hay muchas canciones que me emocionan (risas). Por decir un par “Oh My Sweet Carolina” de Ryan Adams y “The Greatest” de Cat Power

_¿Cuáles serían tus compositores favoritos? ¿Uno podría ser Bob Dylan? Su estado de gracia es permanente.

- Uno podría ser Bob Dylan, otro John Lennon y otro Paul Simon. En la actualidad me gustan mucho Ryan Adams o el grupo Haim.

- Da la sensación de que te gusta tb la literatura y el cine...Aunque sea difícil, cuáles serían tus favoritos de ambos ámbitos?

- En la literatura me gustan mucho las biografías musicales, un libro que me marcó mucho hace años fue el de ‘’Cosas que los nietos deberían saber’' de Mark Oliver Everett. También me gustó mucho ‘’A Freewheelin’ time’' de Suze Rotolo (la artista y novia de Bob Dylan en los tiempos del freewheelin’). Respecto al cine me gustan muchos géneros y películas diferentes pero lo que más me apasiona son las road movies con una fotografía inspiradora como pueden ser Badlands, Buffalo 66, Kalifornia, París Texas. Pero también me encantan las películas de terror y ciencia ficción: Lynch, Cronenberg, el terror de los 70.

¿Te sientes más cómoda ahora escribiendo en castellano?

- Me gustan mucho los dos idiomas. Me gusta el castellano para que me entiendan aquí o en países hispanohablantes, aunque sé que a veces suena mejor en inglés porque es un idioma más agradecido para cantar, es más suave y utiliza más monosílabos. Pero me parece tan importante que se entienda lo que digo y que la gente conecte con ello, que sacrifico lo anterior. La verdad que ahora me sale más natural pero estoy muy cómoda con ambos idiomas.