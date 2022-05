El Govern, pese al espionaje a Sánchez y Robles: “El Gobierno es el único responsable”

El Govern de la Generalitat ha reaccionado con cierta celeridad ante el espionaje al presidente Pedro Sánchez y a la ministra Margarita Robles, y se ha esforzado en no separar el foco del Catalan Gate: “culpa” al Gobierno del caso Pegasus -”sea por acción u omisión, sea porque han permitido porque han dejado hacer o porque lo sabían”- y ha centrado su discurso en criticar la “doble vara de medir” sobre la gravedad del espionaje dependiendo, de si se trata o no del independentismo.

“Todo espionaje político es de extrema gravedad. Hace días que lo denunciamos sin obtener explicaciones del gobierno español. Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya”, ha denunciado el propio president Aragonès en un mensaje a través de las redes sociales fijando el posicionamiento oficial de la Generalitat.

Una línea que ha subrayado después la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, en una rueda de prensa convocada de urgencia en el Palau de la Generalitat. La dirigente ha acusado al Gobierno de aplicar una “doble vara de medir” porque, a su juicio, cuando el espionaje solo afectaba al independentismo el Ejecutivo “expresaba dudas”, y, ahora que puede afectar a Sánchez y Robles, actúa diferente. “La gravedad de los hechos parece distinta” si implica al presidente y la ministra, ha zanjado en este sentido.

Y sobre la segunda idea que ha remarcado, la de “culpar” y “pedir explicaciones”, desde el la Generalitat remarcan que el Gobierno debe asumir responsabilidades, sea cierto o no que ha estado afectado por espionaje: “Si lo sabían todo o una parte, es muy grave porque lo han permitido. Si no lo sabían, sería todavía más grave porque no controlan ni a su propio Estado”.

Lo que pide el Ejecutivo catalán es una comisión de investigación independiente que investigue lo sucedido, una reunión cara a cara con Pedro Sánchez -”la puede demorar, no evitar”- y que se “asuman responsabilidades” y haya “dimisiones”. Y aquí la Generalitat sigue apuntando hacia la ministra Margarita Robles pese haber sido también espiada.

Preguntada por las contundentes palabras de Oriol Junqueras (ERC), quien ha cuestionado abiertamente la versión de la Moncloa sobre el espionaje a Sánchez y Robles, la portavoz de Aragonès ha evitado entrar a fondo en el asunto aunque ha dejado claro que el Gobierno va falto de “confianza y credibilidad”. “La confianza es casi nula”, ha zanjado.

Todo después de que el ministro Félix Bolaños haya informado de que han puesto en conocimiento de la Justicia que los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles también han sido espiados a través del programa Pegasus. Las intrusiones que han descubierto los servicios de inteligencia datan del mes de mayo de 2021 en el del presidente y junio de 2021 en el de la ministra de Defensa.