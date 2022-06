La Generalitat vuelve a poner fecha para la finalización de la L9 del metro

Hace ya una década que la Línea 9 del metro de Barcelona se gano el sobrenombre de la Sagrada Familia de las infraestructuras catalanas. No tanto por su valor artístico sino por la incapacidad manifiesta de las sucesivas administraciones de terminarla. De hecho, por aquel entonces, ya hacía diez años que había comenzado a construirse. Es decir, hoy, 20 años más tarde de colocar la primera piedra, la Generalitat se ha atrevido a poner una nueva fecha. Al fin y al cabo, los extremos ya están funcionando y el túnel del cuerpo central está terminado a medias. Pero eso requiere gestión y política. Algo que Cataluña ha dejado de lado durante la década perdida del procés. El conseller de Territorio, Jordi Puigneró, sin embargo, ha asegurado que “si todo va bien”, el tramo central de la L9 entraría en funcionamiento en 2028.

Noticias relacionadas Infraestructuras. La tuneladora de la L9 volverá a perforar diez años más tarde

Puigneró, durante la visita esta mañana a la reanudación de las obras, ha asegurado que “si no hay ninguna sorpresa” en 2027 estará terminada toda la obra (tanto del túnel como de las estaciones) y, por tanto, “a partir del año siguiente se pondrá en servicio”. Aparte de Puigneró, también ha visitado las obras del túnel de la L9 la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, quien ha celebrado que se reactiven “unas obras tan y tan necesarias” y que “sanarán una herida abierta” en la ciudad. Ahora bien, Sanz también ha recordado que las obras del tramo central de la Línea 9 acumulan “15 años de atrasos” y ha pedido un compromiso a la Generalitat para que no no se vuelva a repetir

Ahora la tuneladora está a la altura de la avenida de Manuel Girona (donde se ubicará una estación) y le queda por perforar un tramo de unos cuatro kilómetros hasta la estación de Lesseps. Trabaja las 24 horas del día y avanza unos 200 metros al mes. Por tanto, los cálculos del gobierno catalán es que la tuneladora complete la mitad del túnel en verano del 2023 (a la altura de la futura estación de Mandri) y que acabe la perforación en Lesseps en diciembre del 2024.

En todo este tramo de túnel (contando con los cinco kilómetros ya perforados pero sin servicio, entre Zona Universitària y Manuel Girona, y Lesseps y la Segrera) la L9 sumará 12 estaciones que hay que acabar de construir: Camp Nou, Campus Nord, Manuel Girona , Sarrià, Mandri, Putxet, Lesseps, Sanllehy, Guinardó – Hospital de Sant Pau, Maragall, Sagrera y Sagrera Estación (AVE y Cercanías).

Casi 1.000 millones

Según el secretario general de Territori, Ricard Font, las estaciones nuevas se construirán a través del agujero del túnel, así que no será necesario reabrir los pozos de ataque que se cubrieron con el paro de las obras: “No será necesario abrir ninguna herida más”, ha asegurado. Para culminar las obras del tramo central, la Generalitat desembolsará un total de 926 millones.

Las líneas 9 y 10 del metro (que compartirán el tramo central) cuentan ahora con 35 estaciones en servicio en los extremos, con cinco paradas compartidas. El primer tramo que se estrenó fue el de la L9 en Santa Coloma, entre Can Zam y Can Peixauet, a finales de 2009. A principios del año siguiente se puso en marcha el tramo de la L10 entre Gorg (Badalona) y Bon Pastor, que se alargó hasta la Sagrera meses después.

En febrero de 2016 se inauguró la L9 Sud desde la Zona Universitaria hasta el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Dos años después se estrenó la L10 Sud con dos estaciones en los barrios de la Marina. Progresivamente, se han ido abriendo otras paradas de esta línea, que culminó en noviembre de 2021 con todas las estaciones de la Zona Franca en funcionamiento sobre un viaducto.

Pero el ritmo de construcción es desigual. En algunas, como Manuel Girona, no se ha hecho aún nada. En otros, como Sarrià, se está excavando. Y en otros, como Lesseps, se ha hecho ya el pozo. Sea como fuere, el objetivo es que a partir del 2027 los convoyes ya puedan cruzar toda la línea -desde el aeropuerto de El Prat hasta Santa Coloma y Badalona-, parando, al menos, en una de las futuras estaciones de este tramo central. El resto de estaciones irán entrando en servicio a medida que se vayan terminando. La previsión es que toda la línea esté completada en el 2029. Cuando esto ocurra, se tardará poco más de una hora para ir de una punta a otra.