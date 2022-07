Fuerte aumento de las personas “sin techo” en la Barcelona de Colau

Arrels Fundació ha contabilizado 1.231 personas viviendo en la calle en Barcelona en su recuento hecho la noche del pasado 15 de junio, una cifra superior en 167 a los 1.064 detectados en 2021, ha informado este miércoles en un comunicado.

“Es urgente que las administraciones destinen más recursos al sinhogarismo, un problema que afecta cada vez más a una gran parte de la población y que tiene que ver con el acceso a derechos tan básicos como el de la vivienda, entre otros”, ha afirmado el director de la entidad, Ferran Busquets.

Se detectaron 344 personas durmiendo en las calles de Ciutat Vella (un 28% del total); 297 en el Eixample (24%); 183 en Sants-Montjuïc (15%); 159 en Sant Martí (13%); 67 en Horta-Guinardó (5%); 54 en Nou Barris (4%); 43 en Les Corts (3%); 34 en Sarrià-Sant Gervasi (3%); 32 en Gràcia (3%) y 18 en Sant Andreu (1%).

Ante esta situación, Arrels ha pedido garantizar el derecho a la vivienda más allá de servicios sociales, facilitando el acceso a la vivienda pública y a promociones habitacionales específicas para personas sin hogar.

También sugiere abrir el acceso a la Mesa de Emergencias para que las personas en situación de vulnerabilidad extraordinaria y pérdida inminente de la vivienda puedan acceder a un alquiler social.

Por último, Arrels ha propuesto abrir espacios pequeños y seguros en cada barrio para “superar el modelo actual de albergues masificados y con lista de espera”.

El recuento de 2021 indicó que más de un millar de personas dormían en las calles de Barcelona, según el recuento de personas sin hogar que Arrels hizo la noche del 10 al 11 de junio. La entidad localizó 1.064 personas al raso, una cifra ligeramente inferior a la del recuento de hace un año, cuando se localizaron más de 1.200 personas en la calle en pleno confinamiento estricto. Arrels Fundación, sin embargo, aseguró que la cifra del recuento más reciente es «de mínimos» y especula que el número de personas que duermen en la calle es, por lo tanto, superior.

Según Arrels, las 1.064 personas contabilizadas podrían ser más. Por un lado, porque el medio millar de voluntarios que participaron en la investigación no pudo acceder a parques, jardines y zonas boscosas de la ciudad, como sí se hizo en el último recuento de la Red de Atención de Personas sin Hogar (Xapsll) a causa de las restricciones. Y, por otro, porque la entidad da por hecho que muchas de estas personas se esconden para no ser localizadas. En concreto, el presidente de Arrels, Ferran Busquets, señaló que el descenso tiene que ver con la disminución de la movilidad a causa de la pandemia y el cierre de fronteras, así como la conversión de algunas plazas de emergencia en plazas estables: «No nos podemos relajar, porque hablar de más de 1.100 personas no es buena noticia».

En esta ocasión, una de las prioridades fue contabilizar las personas sin hogar vacunadas. En la noche del 10 al 11 de junio, un 19% de las personas a las que se les realizó la encuesta afirmaron haber recibido al menos una dosis de la vacuna contra la Covid, un porcentaje que Arrels considera que habrá aumentado en la última semana por la campaña de vacunación dirigida específicamente a las personas sin hogar.

Un 46% de las personas sin hogar encuestadas aseguran haber sufrido agresiones físicas o verbales, una cifra que crece un 6% respecto al recuento de la fundación hace dos años: «Es un indicador muy preocupante y, seguramente, la punta del iceberg», afirmó el presidente de Arrels, quien consideró que» la mayoría de personas que viven en la calle normalizan las situaciones de agresiones».

El recuento incluye preguntar por su circunstancias a las personas que duermen en la calle. Y de eso también se extrae que un 69% de las 289 personas que estaban el junio pasado en una situación de vulnerabilidad media o alta. El 10% hace más de 10 años que vive en la calle y, en promedio, las personas encuestada hace casi cinco que viven a la intemperie, un dato que va en aumento respecto a recuentos anteriores.

De entre las personas localizadas que participaron en la entrevista, un 91% son hombres, un 6,9% son mujeres y un 1,7% son hombres o mujeres trans. De estos datos destaca la bajada del número de mujeres: del 11% en el año 2019 o del 9% en la encuesta de noviembre de 2020. Raíces celebra esta «buena noticia» que relaciona con la puesta en marcha de recursos específicos para mujeres sin hogar por parte del Ayuntamiento de Barcelona, como el centro residencial la Entonces, y otras entidades.