8 detenidos y 180 kilos de marihuana de Tailandia intervenidos en el Aeropuerto de Barcelona

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en un total de siete intervenciones realizadas durante los meses de agosto y septiembre de 2024 y enero, febrero, mayo y julio de 2025 en la Terminal 1 del Aeropuerto de El Prat (Barcelona), incautando un total de 180 kilogramos de cogollos de marihuana procedente de Tailandia que estaba envasada al vacío, informan en un comunicado este jueves.

En agosto de 2024, los agentes detectaron a una mujer que llegaba de Bangkok, vía Doha, y tras una inspección más minuciosa, se descubrió que presuntamente transportaba 16,6 kilos de cogollos de marihuana en su equipaje, lo que llevó a su detención por un delito de tráfico de estupefacientes.

Dado que era la primera incautación de marihuana procedente de Tailandia en este aeropuerto, se intensificaron los controles en los vuelos de esa ruta, y como resultado, en septiembre se detuvo a otro viajero que viajaba en la misma ruta (Bangkok-Doha-Barcelona) con 18,8 kilos en paquetes similares a los del caso anterior; y gracias a esta detención, se identificó al responsable de los envíos, quien también fue detenido e imputado.

Posteriormente, en enero de 2025 se detuvo a otro pasajero que viajaba en la misma ruta que los casos anteriores, y en febrero fueron detenidos dos ciudadanos --uno de los cuales menor de edad-- que viajaban juntos pero fingieron no conocerse, y se les incautaron 22,66 y 22,77 kilos respectivamente.

Los agentes previnieron que los grupos criminales buscaran nuevas rutas, por lo que se intensificaron los controles en vuelos con tránsito previo en Tailandia, y en mayo se detuvo a un pasajero que llegaba a Barcelona desde Hong Kong, pero con un primer tramo de vuelo desde Bangkok, al que se le confiscaron 32,2 kilos.

Finalmente, en julio se identificó a otra persona que llegaba a Barcelona en un vuelo desde Abu Dabi, con una escala previa en Bangkok, y tras la inspección de su equipaje, se le incautaron 32,2 kilos de la misma droga.