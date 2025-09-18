Pimec, nuevo miembro del Comité Económico y Social Europeo hasta 2030

Pimec ha sido designado como nuevo miembro del Comité Económico y Social Europeo (Cese) para el periodo entre 2025 y 2030, y ha consolidado "su máxima representación institucional en Europa", informa en un comunicado este jueves.

El representante en el órgano será el director de Relaciones Internacionales y Asuntos Europeos de la patronal, Jacint Soler, que ha subrayado la "apuesta para situar a las pymes en el centro del debate europeo".

Soler ha señalado que el hito es "fruto de muchos años de trabajo intenso y constante" en Bruselas (Bélgica) y que la designación da, en sus palabras, voz propia a las pymes catalanas y españolas.

El Cese está integrado por representantes de todos los estados miembros de la Unión Europea (UE) y es un órgano consultivo "fundamental" que participa en la elaboración de la legislación europea.

"Con la entrada de Pimec, las pymes y los autónomos catalanes y españoles pasan a tener una voz directa y activa en la construcción del futuro de Europa", ha explicado la patronal.