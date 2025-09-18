La última ocurrencia de la Generalitat de Cataluña: estaciones de bus y Rodalies con perspectiva de genero

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha iniciado las marchas exploratorias en estaciones de buses y de Rodalies para elaborar guías de diseño con perspectiva de género, informa en un comunicado este jueves.

Grupos de usuarias recorrerán las instalaciones para analizar la seguridad, la accesibilidad o el confort, y deben examinar si hay zonas mal iluminadas, espacios poco diáfanos o rincones incómodos.

El objetivo es crear documentos de referencia para la construcción de futuras estaciones o la adecuación de las actuales, y está previsto que estén listas durante el primer trimestre de 2026.