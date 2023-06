El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP) crea la primera concejalía en España contra las "okupaciones" ilegales

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP) ganó las elecciones por mayoría absoluta y con la firme voluntad de luchar contra la inseguridad en la cuarta población con más habitantes de Cataluña. En una medida pionera en Cataluña y España, su nuevo gobierno municipal ha creado una concejalía contra las ocupaciones ilegales. Esta fue una de sus promesas electorales, especialmente en los barrios periféricos donde captó buena parte de sus votos.

El gobierno de Albiol dotará la nueva concejalía con cinco millones de euros y una oficina de atención específica. Su política “antiokupación” está siendo el espejo para otras ciudades como Santa Coloma de Gramenet. Allí se activó una unidad específica de la Policía Local para la rápida intervención en estos casos. En Badalona también existe una unidad policial contra las “okupaciones”, llamada Unidad Domus.

En mayo, García Albiol prometió que si ganaba los comicios crearía la primera concejalía en Cataluña y España dedicada contra las “okupaciones”, que se personría incluso judicialmente en casos conflictivos.

El alcalde aseguró que el objetivo de esta concejalía no es “tan solo acompañar y dar apoyo a los vecinos, sino personarse judicialmente ante situaciones de okupaciónconflictiva en nuestra ciudad”.

“El PP es sensible ante las personas que lo están pasando mal, pero es contundente ante aquellos que han creado la okupación como un ‘modus vivendi’”, manifestó.

Albiol destacó que la “‘okupación’ conflictiva es un problema que se ha extendido al conjunto de barrios de nuestras ciudades y nuestra respuesta ante estas situaciones ha sido contundente, de acuerdo a la legalidad y a la altura de lo que esperan los vecinos”.

Además, el entonces candidato del PP aseguró que el gobierno municipal debería preguntarse que “por qué cuando hay un problema de okupación en lugar llamar en el Gobierno o al alcalde de turno nos llaman a nosotros”.

“Por qué cuando soy alcalde me llaman a mí, y cuando no soy alcalde me llaman a mí y no llaman al gobierno”, se ha preguntado Albiol.