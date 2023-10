Aragonès exige un referéndum "respetado y aplicable" que sustituya el 1-O en la negociación con Sánchez

El presidente de la Generalitat ha pronunciado esta mañana una declaración institucional con motivo del sexto aniversario de la consulta ilegal de 2017 que ha utilizado para acaparar foco y plantear de nuevo las exigencias del independentismo a Sánchez: amnistía y un referéndum "respetado y aplicable" que sustituya el 1-O.

"La ciudadanía de Cataluña quiere que su voto sea reconocido. Si el Gobierno del Estado quiere resolver realmente el conflicto de soberanía con Cataluña, tiene que atender esta demanda amplia y transversal. Tenemos claros los objetivos, que el pueblo decida sobre la independencia", ha advertido desde la localidad de Fonollosa, en el interior de la provincia de Barcelona.

Un sexto aniversario del 1-O que llega en plenas negociaciones de ERC y Junts con el PSOE y Sumar para la investidura y tras el pacto de conveniencia del independentismo en el Parlament para oficializar su alto precio a Sánchez.

Y Aragonès, acentuando su perfil presidencialista en estas conversaciones con el Gobierno en funciones, ha mandado su enésimo aviso a Sánchez: "La amnistía por si sola no resuelve el conflicto, la autodeterminación, el referéndum se sitúa en el centro de la resolución del conflicto".

Además, el republicano ha introducido dos nuevos matices en su discurso: ha llamado a la "unidad" y la movilización de todo el independentismo para negociar con "firmeza"; y ha hablado de una consulta que sea "respetada" y "aplicable". "Un referéndum Implementado", ha dicho en referencia directa al 1-O.

"El cómo lo haremos también es hoy un punto de coincidencia: la firmeza, la fuerza de la ciudadanía y también la recibida de las urnas en este pulso, en esta negociación con el Gobierno del Estado. Esta vía está abierta", ha subrayado. "Saber sumar, hablar, escuchar y darnos cuenta de que no estamos tan lejos los unos de los otros. Partir de la voluntad de entender y llegar a acuerdos y siempre mirar hacia adelante", ha insistido sobre su receta, un mensaje que interpela directamente a Junts y a Puigdemont.

La ANC pide independencia o elecciones

Mientras tanto, la ANC se ha manifestado en la calle y ha exigido al Govern de Aragonès implantar la declaración unilateral de independencia "un día después" de que se apruebe la supuesta ley de amnistía, dando ya por hecha la despenalización del "procés".

"Si el Govern y este Parlament, del 52% de votos independentistas, no se atreven a hacerlo o no quieren, que convoquen elecciones y den voz a un Parlament libre, escogido por un pueblo sediento de libertad. Que convoquen elecciones si no quieren hacer la independencia", ha exigido en el acto que la entidad independentista ha convocado en la plaza Urquinaona de Barcelona en el sexto aniversario del 1-O.

Luego, un grupo de manifestantes ha lanzado urnas de plástico ante la comisaría de la Policía Nacional de Via Layetana.