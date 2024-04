Aragonès participará en el cierre de campaña de EH Bildu

El presidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a las elecciones del 12 de mayo, Pere Aragonès, participará en el acto de cierre de campaña de EH Bildu en Bilbao el próximo viernes. La formación liderada por Arnaldo Otegi se postula como primera fuerza de cara a las elecciones al Parlamento Vasco que se celebran el próximo domingo, en la que el candidato Pello Otxandiano podría hacerse con el Gobierno autonómico por primera vez en su historia democrática. Junto a Aragonès, también participará el ministro de finanzas del norte de Irlanda, Conor Murphy.

La presencia de ambos destacados líderes de la izquierda soberanista europea en la Plaza Nueva de la capital vizcaína no es especialmente llamativa, pues ERC y Bildu concurren en coalición a las elecciones europeas habitualmente. No obstante, en una última semana de campaña donde el partido de Otegi ha evitado admitir que ETA fue una banda terrorista, la imagen de político pragmático y de gobierno que Aragonès pretende labrarse de cara a estas elecciones catalanas puede quedar en entredicho de cara a un votante que ve en la republicana una formación capaz de liderar Cataluña desde un progresismo menos combativo. No han faltado las voces del entorno del partido que apuntan que quizás no es el mejor momento para el compadreo con Bildu si lo que se pretende es volver a gobernar la Generalitat de Cataluña.