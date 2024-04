Aragonès promete una consejería para el catalán si es reelegido tras el 12-M

No hay día que el presidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Pere Aragonès, no aproveche los megáfonos de la precampaña para comprometerse a hacer lo que no ha llevado a cabo durante sus más de tres años al frente del ejecutivo autonómico. No todas estas promesas, pues el dirigente republicano ha traído a colación recientemente una propuesta de financiación "singular" para la región y un proyecto "constitucional" de referéndum, dependen ni de una amplia mayoría parlamentaria -que no ha tenido- ni de las cesiones que tenga a bien acometer el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de su permanencia en Moncloa. Da la razón, así pues, a quienes juzgan de "electoralista" el comportamiento de Aragonès estas últimas semanas, denuncia ante la Junta Electoral incluída.

En la visita institucional de esta mañana a la escuela Arnau Berenguer de Palau d'Anglesola (Lleida), el presidente en funciones ha prometido crear una consejería específica para la lengua catalana -se entiende, su protección y difusión- si consigue la confianza del Parlament para ser investido de nuevo. "Es un reto que debe situarse al máximo nivel de la Generalitat", ha defendido el dirigente ante los medios, que asimismo ha reivindicado su compromiso con el idioma local durante el mandato. "Que haya un conseller sentado en la mesa del Govern que tenga como misión principal la defensa del uso social de la lengua catalana y de los derechos lingüísticos nos permitirá este trabajo de carácter transversal", ha concluido, "la lengua debe ser un factor de cohesión social".