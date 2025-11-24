Barcelona renueva 30 áreas de juego infantil: descubre si hay alguna en tu distrito

Ocho distritos de Barcelona disfrutan desde este mes de noviembre de la renovación de hasta 30 áreas de juego infantil. El Ayuntamiento finalizó durante este período las obras para rehabilitar estas zonas, así como para cambiar los elementos de juego, mejorar recorridos e incorporar criterios de accesibilidad.

La renovación —que ha supuesto una inversión de dos millones de euros entre 2024 y 2025 en los respectivos distritos— ha implicado también una mejora en los pavimentos y el mobiliario. Además, se han instalado nuevos espacios de sombra para adaptar el espacio público a las condiciones climáticas actuales y mejorar el confort técnico de distintas zonas de la ciudad.

La accesibilidad, elemento central

La rehabilitación, además, tiene la accesibilidad de los infantes como elemento central, separando así las zonas de juego tranquilo, de las de juego dinámico. También, busca ofrecer posibilidades de juego a niños con situación de discapacidad o diversidad funcional, ya que este programa se enmarca dentro del “Pla de Manteniment Integral (PMI) del Pla Endreça”.

Bajo este marco, que despliega el proyecto de ciudad jugable, el Ayuntamiento ya ha comenzado la licitación de obras para mejorar 24 áreas de juego infantil a principios de 2026.

Por distritos, estas son las áreas infantiles renovadas en noviembre de 2025:

Sant Martí

Plaza Josep Maria Huertas Claveria.

Calle Cantàbria con Andrade.

Rambla Prim, entre las calles Guipúscoa y Binèfar.

Parque de Sant Martí, situado en la calle Huelva, entre las calles Agricultura y del Treball.

Jardines de Joana Tomàs.

Parque del Port Olímpic.

Calle Ramon Turró con Joan Miró.

Paza de Juliana Morell.

Plaza Margarida Comas.

Plaza Ramón Clasina.

Parque lineal Gran Via. (Pasaje de la Ferradura)

Grup Mare de Déu la Fe.

Plaza de la Palmera de Sant Martí.

Parque Lineal Gran Via (Extremadura - Rambla Prim)

Les Corts

Jardines de Josep Goday i Casals.

Plaza Comas.

Jardines Bacardí.

Jardines de Can Bruixa.

Horta-Guinardó

Parque del Guinardó.

Jardines de Manuel J. Arnalot.

Nou Barris

Plaza de Paul Claudel.

Parque de Josep Maria Serra Martí.

Plaza de Gabriel Alomar.

Confluencia de la calle Alzinar y la calle Pierola.

Aiguabalva - La Fosca - Chafarinas - Empuries - Fanal

Jardins de la Rambla de Sants.

La Farga.

Sant Andreu

Plaza Pilar Miró.

L'Eixample

Passeig de Sant Joan.

Sarrià-Sant Gervasi