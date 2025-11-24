Un turista turco se hace viral al enseñar cómo evitar los carteristas en Barcelona

La multirreincidencia es un problema actual en Barcelona, y muchos de estos delincuentes reinciden en delitos 'leves' como hurtos o robos en zonas de gran acumulación de turistas. Entre ellos, los carteristas son uno de los grupos más activos, ya que suelen actuar en equipo, aprovechar estas aglomeraciones y, tras ser detenidos, vuelven rápidamente a las calles.

En este contexto, un turista turco se ha vuelto viral en las redes sociales tras compartir un vídeo en el que muestra las medidas que adopta para evitar robos durante su visita a Barcelona. En el vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones en Instagram, se ve al turista caminando por una calle del Eixample mientras enseña su chaqueta con bolsillos ocultos y cierres de seguridad diseñados para prevenir los hurtos en la ciudad.

"Así es como los turistas turcos se preparan contra los carteristas de Barcelona", se lee en el texto sobreimpreso en el vídeo, grabado por el propio visitante. El hombre explica en un tono algo humorístico que lleva sus pertenencias más valiosas, como el móvil y la cartera, bajo una capa interior de la prenda, difícil de abrir desde el exterior. El vídeo ha despertado reacciones tanto de turistas como de propios barceloneses: "Muy buena idea, debería ser obligatorio en Las Ramblas", escribió un usuario. "Triste que tengas que venir a Barcelona con armadura", lamentó otro.