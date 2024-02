Colau fija sus condiciones a Collboni: más ejes verdes, más vivienda, tranvía y menos turistas

Barcelona en Comú ha trasladado este miércoles al gobierno de Jaume Collboni las condiciones para pactar un acuerdo de gobierno "amplio y estable" que permita aprobar el presupuesto de 2024 en el pleno del 22 de marzo. En esta propuesta, los comuns fijan tres "grandes prioridades de mandato": la vivienda y la masificación turística; la transformación verde y el modelo 'supermanzana', y los derechos sociales, la salud, la educación y la cultura. Es decir, mantener la reserva del 30% para vivienda protegida, desarrollar más ejes verdes o consolidar el dentista municipal.

Con un voto a favor, los comunes facilitaron el primer trámite del presupuesto en comisión, pero vinculan al “sí” definitivo a poder cerrar un acuerdo de mandato y de gobierno. Si no es posible, insisten en que votarán en contra de las cuentas en la aprobación definitiva al plenario. Collboni sólo tiene asegurado el voto de ERC, con el que firmó un acuerdo presupuestario. Fuentes municipales detallaron que el ejecutivo sigue hablando con todos los grupos.

En materia de vivienda, el documento que BComú ha hecho llegar al PSC reclama también regular el alquiler de temporada. En clave turística, pide reducir la llegada de cruceros, limitar los pisos turísticos y mantener la prohibición de más hoteles en el centro. En cuanto a la movilidad, los de Ada Colau exigen conectar el tranvía por la Diagonal “sin dilaciones” y ampliar los carriles bici, así como mantener el de la vía Augusta.

El documento también recoge prioridades en materia social como consolidar al dentista municipal, impulsar una óptica municipal (promesa electoral de Colau) y mantener el Plan de derechos culturales y programas como Vilaveïna, Concilia o Konsulta'm. Todo ello apuntan a que no se puede abordar con un único presupuesto y, por eso, los comunes creen que es necesario cerrar un acuerdo de mandato con un gobierno amplio.

Fuentes de los comunes han explicado que la reunión con el PSC ha sido "decepcionante" porque el gobierno municipal no se ha presentado con ninguna propuesta. Aun así, precisan que el PSC se ha comprometido a responder al documento y a emplazarse en un nuevo encuentro, y recuerdan que si no se alcanza el gobierno "progresista y amplio" votarán 'no' a los Presupuestos en el pleno del 22 de marzo. Sin BComú, Collboni deberá buscar el apoyo de otro grupo (el resto votaron en contra en comisión) si quiere aprobar el presupuesto en el pleno o optar a una cuestión de confianza.