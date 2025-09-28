Una pareja de jóvenes y sus tres hijos okupan una caseta de una escuela en Barcelona

La caseta del conserje de la escuela pública Sant Jordi, ubicada en el barrio deEl Turó de Sant Vicenç dels Horts, acoge desde principios de septiembre a una pareja joven y sus tres hijos, un bebé de doce meses y dos niños de cinco y siete años. Los padres del centro encontraron a los ocupantes el primer día de clase, cuando regresaron de las vacaciones de verano y constataron que la entrada a una parte del patio estaba precintada.

Ante esta situación, la vivienda, que llevaba años tapiada, ha quedado aislada del área de juego tras la decisión municipal de inhabilitar las escaleras internas y forzar el acceso desde la calle, con el objetivo de proteger la intimidad de la familia y la seguridad de los alumnos.

El Ayuntamiento, titular del inmueble, activó de inmediato el procedimiento administrativo para recuperar la posesión e informó a la Dirección General de Atención a la Infancia (Dgaia) de la Generalitat sobre la presencia de menores en la vivienda okupada. Servicios Sociales municipales trabajan conjuntamente con la escuela para buscar una salida que garantice la seguridad del centro y el bienestar de los niños.

Vecinos y familias piden una solución urgente

Los padres aseguran que la ocupación no ha generado incidentes, pero expresan su descontento por la situación. La inquietud crece cuando se suma la okupación de una vivienda particular catalogada en la misma calle, donde vecinos y comerciantes denuncian comportamientos conflictivos y consumo de drogas. El perfil de la familia instalada en la caseta del colegio, sin embargo, es muy distinto.

Mientras se resuelve la situación, el cabeza de familia ha trasladado a su pareja y a sus hijos a casa de su suegra para evitar que los pequeños pasen la noche sin agua corriente ni electricidad, ya que el gobierno local ha cortado el suministro de ambos en la caseta.