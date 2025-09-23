Ley del taxi
Berzal (Unauto VTC), antes de reunirse con el Govern por la ley del taxi: "No espero nada bueno"
Afirma que si el encuentro no es positivo, habrá una respuesta por parte de los VTC
El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha dicho antes de reunirse con la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat para conocer su proyecto de ley sobre el transporte de vehículos de hasta 9 plazas --conocido como ley del taxi-- que no espera "nada bueno" del encuentro.
Así lo ha expresado este martes en una concentración ante la Conselleria en respuesta al texto que el Govern dio a conocer la semana pasada y que supondría la desaparición progresiva de los VTC en el territorio.
"No esperamos nada bueno. Lo que sabemos es gracias a los medios de comunicación y en boca de Tito Álvarez (portavoz de Élite Taxi), quien realmente ha negociado con la Generalitat esta normativa y que es realmente el conseller de Territorio", ha lamentado Berzal.
En respuesta a la propuesta de ley del Govern, Berzal y el secretario de organización del Sindicato Libre de Trabajadores (SLT), José María Cazallas, presentaron al día siguiente un texto alternativo con medidas sostenibles y de movilidad.
En él, pusieron sobre la mesa el compromiso de los VTC de implementar flotas con etiqueta medioambiental Cero emisiones, poder reservar viajes compartidos con otros usuarios mediante taxis y VTC, y la eliminación de "trabas" como mínimos de longitud del recorrido y tiempo de espera.
Mensaje al Govern y a AMB
A expensas de lo que ocurra durante la reunión, Berzal ha hecho hincapié en que sigue "con la mano tendida" a un acuerdo con la administración y el sector del taxi y ha advertido de que si no salen del encuentro con una sensación positiva, habrá una respuesta por parte de los VTC.
"Anticipo que si no obtenemos nada bueno, que el Govern y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) no esperen nada bueno del sector de los VTC", ha subrayado.
