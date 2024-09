Illa ignora a Puigdemont en su ronda de contactos con expresidentes

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha recriminado esta mañana al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que no tenga en cuenta al líder de Junts, Carles Puigdemont, en su ronda de encuentros con los expresidentes del Govern. Illa, que se ha reunido esta mañana con Artur Mas e hizo lo propio con Jordi Pujol y José Montilla en los últimos días, tiene previsto entrevistarse con Quim Torra "próximamente", según ha advertido la expresidenta del Parlament, pero desde la Generalitat, pese a asegurar la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, que Illa se reuniría con "todos", no han confirmado que el actual líder de la oposición, fugado de la justicia española en Bélgica, forme parte de esta lista. Según Borràs, el presidente de la Generalitat estaría evitando trasladarse hasta Bruselas, donde se encuentra en la actualidad Puigdemont, para llevar a cabo esta reunión. "Puigdemont es el 130º presidente de la Generalitat, por lo tanto, si Illa se está reuniendo con expresidentes, debe entrevistarse también con él", ha dicho la presidenta de Junts. Borràs, en relación con la "incapacidad" del líder de su partido de estar de forma presencial en Barcelona, ha vuelto a recriminar a los jueces que no apliquen una ley de amnistía "aprobada en el Congreso de los Diputados y legítima".